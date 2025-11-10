OL Mercato : La réponse sèche pour Malick Fofana au Barça

L’OL a lâché un indice sur l’avenir de Malick Fofana à Lyon, alors que la rumeur du pré-mercato hivernale l’annonce dans les petits papiers du Barça et Tottenham.

OL : Le Barça et Tottenham en position pour recruter Malick Fofana cet hiver

Blessé et indisponible jusqu’en 2026, Malick Fofana anime déjà le mercato hivernal de l’OL. Il est cité parmi les priorités du FC Barcelone pour cet hiver. Tottenham, en Premier League, serait aussi intéressé par le profil du jeune ailier. Ce qui n’es pas une surprise, étant donné qu’il était déjà très convoité pendant le mercato estival.

La direction de l’Olympique Lyonnais avait fermé la porte de sortie à l’international Belge (5 sélections) en repoussant des propositions intéressantes, dont l’unes étaient estimée à plus de 30 millions d’euros.

Mercato : Lyon ne vendra pas sa pépite belge en janvier

À l’approche d’ouverture officielle du marché des transferts d’hiver, et vu la rumeur autour de Malick Fofana, Michael Gerlinger a fait une mise au point sur l’avenir de ce dernier. Il ne sera pas transféré en janvier 2026 selon le dirigeant Lyonnais.

« Je l’avais dit en septembre, la vente de Malick Fofana n’a jamais été sur la table pour janvier. Financièrement, ça ne va pas super bien, donc il faut voir ce qu’on peut faire. On verra ce qu’il se passe sur les prochaines semaines. Mais ce ne sera pas des transferts comme Malick Fofana, bien sûr que non », a clarifié le directeur général de l’OL, sur Ligue 1+.

Pour rappel, l’attaquant de 20 ans a été recruté à La Gantoise en janvier 2024, à 19,5 millions d’euros. Il est sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2028 et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 30 millions d’euros.

