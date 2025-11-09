Mercato OL : La date du premier match d’Endrick déjà connue

Selon plusieurs sources proches du dossier, Endrick voit dans l’OL une étape idéale pour se relancer, progresser et regagner la confiance du Real Madrid. Le prêt évoqué jusqu’en juin 2026 aurait déjà obtenu un accord de principe entre toutes les parties. La date des grands débuts du prodige brésilien sous les couleurs lyonnaises serait déjà connue.

Mercato : Endrick tranche entre l’OL et Man United

Après l’Olympique de Marseille, c’est Manchester United qui a pointé son nez pour Endrick. Avec seulement onze minutes de jeu dans les jambes depuis le début de la saison, l’attaquant de 19 ans sait qu’il ne fait pas partie des premiers choix de Xabi Alonso, l’entraîneur des Merengues.

Désireux de participer à la prochaine Coupe du Monde, l’international brésilien a donné son accord pour un prêt de six mois dans la deuxième partie de saison. Annoncé un peu partout en Europe, Endrick a fait le choix de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Dans l’esprit de l’ancienne pépite de Palmeiras, le club lyonnais coche toutes les cases pour lui permettre d’exprimer son talent et son potentiel.

Les dirigeants de Manchester United ont tenté de détourner le jeune homme de la destination lyonnaise, voyant en lui une arme offensive capable de revitaliser son attaque, en difficultés depuis plusieurs mois. Le manager des Reds, Ruben Amorim, a personnellement poussé pour attirer le numéro 9 du Real Madrid.

Les dirigeants mancuniens étaient même prêts à sortir le chéquier pour satisfaire la Maison-Blanche de laisser partir Endrick définitivement. Mais cette ambition s’est heurtée à un double refus : celui du joueur et celui du club madrilène. Selon les informations du média Caughtoffside, le compatriote de Neymar Jr n’a jamais montré d’intérêt concret pour Manchester United.

Son entourage estime qu’il aurait trop peu de temps de jeu en Premier League, face à une concurrence féroce et une pression constante. Sauf surprise, Lyon sera donc la prochaine destination du natif de Taguatinga. D’ailleurs, la date de son premier match avec les Gones vient d’être dévoilé.

Endrick dans le groupe de l’OL contre l’AS Monaco

À la recherche d’un nouvel élément offensif, l’OL est en train de doubler tout le monde sur le dossier Endrick. Soucieux de retrouver du temps de jeu pour avoir une chance de participer à la prochaine Coupe du monde à l’issue de la saison en cours, il a fait le choix de Lyon, faisant de côté l’OM et Manchester United.

Si bien que le partenaire de Kylian Mbappé pourrait faire partie du groupe de Paulo Fonseca pour le déplacement à Monaco, le 3 janvier prochain, seulement deux jours après l’ouverture du mercato hivernal. C’est en tout cas ce qu’affirme Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

« L’Olympique Lyonnais pousse très fort pour conclure ce deal avec le Real Madrid. Les dirigeants lyonnais sentent qu’Endrick veut les rejoindre. Les rumeurs sur Manchester United ? Pas vraies. Celles sur Aston Villa ? Pas à ma connaissance. On me dit qu’Endrick donne sa priorité absolue à l’OL. Club français, mais entrainé par un coach portugais donc le même langage.

Ancien club de Karim Benzema, donc une bonne connexion avec la légende du Real Madrid et icône d’Endrick. L’opportunité de jouer immédiatement. Lyon a besoin d’un buteur et ils le feraient jouer dès le 1er janvier. Il vient, il joue. Il n’attendra pas la fin du mercato », a expliqué le journaliste italien.

