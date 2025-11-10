L’OL s’offre un nouveau partenaire stratégique en Afrique

L’OL et l’OL Lyonnes ont noué un partenariat inédit en Afrique avec la République du Congo, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’en 2029.

Partenariat : L’OL signe avec la République du Congo jusqu’en 2029

L’OL a officialisé un nouveau partenariat, signé avec la République du Congo, qui prend également en compte l’OL Lyonnes, l’équipe féminine du club rhodanien. À travers cette signature, les deux équipes professionnelles de football de l’Olympique Lyonnais, afficheront « la destination du CONGO, Brazzaville » sur leurs maillots de matchs officiels, pour une durée de quatre saisons.

Selon les précisions du club de Michele Kang, « ce partenariat s’inscrit dans une volonté de promouvoir la destination du Congo et de sa capitale, Brazzaville, pour le tourisme, le développement économique et culturel du pays, grâce notamment à la visibilité télévisuelle apportée par la présence sur le maillot des équipes professionnelles masculine, féminine, et des équipes jeunes de l’académie du club ».

Cap sur le Congo ! 🇨🇬



L’OL et @ol__lyonnes souhaitent la bienvenue à Destination Congo Brazzaville🔥https://t.co/IaPA5xJHLA pic.twitter.com/TG746rLv1f — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2025

Une académie de football mixte installée au Congo

En retour, le club de Lyon « va animer une académie de football mixte sur le site de Kintele avec des installations modernisées ». « Cette académie aura pour vocation de partager la qualité de la formation lyonnaise en Afrique en devenant ainsi la seule académie des deux clubs sur ce continent. La formation dispensée bénéficiera sur le long terme à l’équipe nationale congolaise », explique le club.

À voir

PSG : Catastrophe en vue pour Lucas Chevalier à Paris

Lisez aussi : OL Mercato : La réponse sèche pour Malick Fofana au Barça

Au-delà du volet sportif, la République du Congo vise, à travers cette visibilité, « à ouvrir ses portes au monde, comme une destination à visiter, mais aussi comme un pays avec lequel il est possible de nouer des liens économiques ».

Kang est « ravie et fière de ce partenariat unique avec le Congo »

Heureuse de nouer ce partenriat, Michele Kang a déclaré : « Nous sommes ravis et très fiers d’établir ce partenariat unique en son genre avec le Congo. Cette signature témoigne de la capacité incomparable du football à rassembler les gens à travers les continents. Enfin, permettre à nos experts en formation de partager leurs compétences avec les jeunes générations en Afrique, constitue une véritable preuve de confiance envers nos techniciens et la qualité de la formation lyonnaise ».

Il faut rappeler que la patronne de l’Olympique Lyonnais et OL Lyonnes en personne avait présenté les grandes lignes du projet de partenariat au président congolais, Denis Sassou, début août 2025.

Lire aussi sur l’OL :

PSG : Lucas Chevalier fait une énorme précision après Lyon !

À voir

Mercato OM : Le choix fort de Robinio Vaz pour son avenir

OL : Jorge Maciel fracasse le PSG et l’arbitrage en Ligue 1

Mercato OL: Le Barça débarque avec fracas pour Malick Fofana