Mercato ASSE : Davitashvili sur le départ ? Sa réponse cash

Annoncé sur le départ à l’ASSE cet hiver encore, après son mercato d’été très animé, Zuriko Davitashvili a répondu cash à la rumeur.

ASSE Mercato : Zuriko Davitashvili transféré cet hiver ?

Zuriko Davitashvili a tenté de quitter l’ASSE l’été dernier, à la suite de la relégation en Ligue 2. Il voulait rester dans l’élite, afin de se donner les moyens de jouer la Coupe du monde 2026. Mais la direction stéphanoise lui a fermé la porte de sortie, en repoussant plusieurs offres, dont celle du RC Strasbourg.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une nouvelle offre tombe pour Djylian N’Guessan !

À voir

Mercato FC Nantes : Un serial buteur congolais attendu à Nantes ?

Resté à Saint-Etienne contre son gré, l’ailier de 24 ans s’est fondu dans le collectif stéphanois. Pour preuve, il est l’actuel meilleur buteur des Verts, avec 6 buts marqués en 12 matchs disputés. Cependant, son nom circule toujours parmi les joueurs sur le départ cet hiver. Une forte rumeur à laquelle il a réagi dans Tribune Verte.

Davitashvili : « Mon objectif, c’est remonter en Ligue 1 »

Zuriko Davitashvili assure qu’il est impliqué entièrement pour permettre au club d’atteindre son objectif. « Marquer plus, faire marquer et aider le club à remonter en Ligue 1. On a tous envie de redonner à Saint-Étienne la place qu’elle mérite », a-t-il déclaré. « On aurait pu faire mieux. J’espère que ça nous fera grandir et qu’on se qualifiera pour la prochaine coupe du monde. C’est notre objectif, on rêve tous de ça », a-t-il confié ensuite.

Acheté à Bordeaux à 6 millions d’euros hors bonus, l’international Géorgien (50 sélections) est sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2028. Selon Transfermarkt, il est évalué à 9 millions d’euros sur le marché des transferts.

Lire aussi sur l’ASSE :

CdF : L’ASSE entre blessures et absence des internationaux

L’ASSE s’impose à Troyes, Dumont tire son chapeau aux Verts

À voir

Mercato OM : Benatia traque deux cracks !

Victoire de l’ASSE à Troyes, un signal fort aux adversaires