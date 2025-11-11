Scandale Lucas Chevalier, le PSG prend position après sa convocation !

Le PSG a pris position dans le scandale touchant son gardien Lucas Chevalier. L’ancien Lillois est présentement au cœur d’une grosse polémique liée à son penchant politique.

Le Paris Saint-Germain a convoqué Lucas

Lucas Chevalier a récemment mis d’accord supporters du PSG et de l’Olympique Lyonnais pour se faire tacler. Le portier parisien a en effet liké sur Instagram une publication du Rassemblement National de Marine (RN) de Marine Le Pen, parti politique d’extrême droite. Ce like vaut à l’ancien portier lillois des critiques les plus virulentes. Le Paris Saint-Germain a dû prendre position dans l’affaire, tant la tension autour du sujet tarde à retomber.

Le club de la capitale a convoqué son portier pour une réunion autour du scandale. Le média L’Équipe, rapporte que Nasser Al-Khelaïfi et toute l’équipe parisienne se tiennent autour de Lucas Chevalier, qui avait dû s’expliquer en ligne. Convaincue de sa sincérité, la haute direction du club de la capitale aurait assuré de son soutien l’ancien Lillois.

Pour preuve, le Paris Saint-Germain ne prendra aucune sanction contre le gardien calaisien de 24 ans, toujours d’après la source.

En réaction à la prise de poids de la polémique sur son adhésion aux idées d’extrême droite, Lucas avait justifié son like par une erreur lors d’un scroll. Il a assuré ne pas partager les idées de cette orientation politique, mais regrette avant tout le fait d’être traité de “facho”.

Le portier parisien peine à convaincre

Pour le portier parisien, cette affaire ne touche pas que sa personne, mais toute sa famille entière. C’est cette prise de position dès le départ qui a convaincu les dirigeants parisiens qu’il n’a commis qu’une simple erreur.

Sauf que les justifications de Lucas ne lèvent pas tous les doutes dans l’esprit des fans parisiens. Beaucoup se demandent ce qu’il faisait sur des contenus RN au point de se tromper en y déposant un like.

Des connaisseurs de l’algorithme des réseaux sociaux estiment qu’on ne voit sur son fil que des contenus auxquels l’on est habitué.

Eric Ciotti, président de l’Union des droites pour la République (UDR), s’est montré solidaire envers kle gardien parisien. « J’apporte mon soutien total au gardien de l’équipe de France Lucas Chevalier victime d’injures racistes pour avoir aimé une publication appelant à voter RN contre LFI. », a-t-il posté sur X.

« Sale gwer (blanc) »



J’apporte mon soutien total au gardien de l’équipe de France Lucas Chevalier victime d’injures racistes pour avoir aimé une publication appelant à voter RN contre LFI.



Le racisme est insupportable y compris le racisme anti blanc ! pic.twitter.com/qFxIGirLir — Eric Ciotti (@eciotti) November 9, 2025

