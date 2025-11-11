Mercato OM : Evincé par De Zerbi, Veretout règle ses comptes

Même s’il évolue aujourd’hui au Qatar, Jordan Veretout est revenu sur les coulisses de son départ de l’OM. Il n’a pas apprécié sa mise à l’écart par Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Jordan Veretout crache ses vérités

L’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille n’a pas joué en sa faveur. Jordan Veretout a brutalement perdu sa place de titulaire. Il n’entrait pas dans les plans du coach italien. Résultat des courses ? Le milieu de terrain a été placé dans le loft de l’OM en vue de forcer son départ.

Cette mise à l’écart lui a laissé un goût amer. Jordan Veretout a été frustré par cette « manière de faire » . « J’ai vraiment donné tout ce que j’avais pour l’Olympique de Marseille. Et de finir comme ça dans un loft, ça fait un peu mal ». Tels sont ses propos rapportés par Foot Mercato.

Un nouveau départ plus apaisé au Qatar

Sa fierté personnelle avait pris sacré coup. Même si le joueur de 31 ans ne manquait pas de prétendants. Malgré des offres alléchantes du Qatar, Jordan Veretout avait choisi de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Cette expérience rhodanienne n’a pas été un franc succès. Cet échec l’a finalement poussé à s’exiler. Un an plus tard, il a opté pour le Qatar.

L’ancien de l’OM évolue aujourd’hui à Al Arabi, loin des tensions et des déceptions de la Ligue 1. Veretout assure avoir même retrouvé des couleurs au sein du club qatari. Il ne regrette pas son choix. « Aujourd’hui je suis très content. Je reprends beaucoup de plaisir à jouer et à m’entraîner. Franchement, j’ai fait le bon choix ». L’ancien Romain savoure son quotidien dans le championnat qatari.

