OL : Annonce retentissante sur le retour d’un Lyonnais

L’entraîneur de l’OL attend impatiemment le retour Orel Mangala (27 ans). Paulo Fonseca a lâché un indice pendant cette trêve internationale.

OL : Orel Mangala rechute, son retour retardé

Cela fait dix mois qu’Orel Mangala est éloigné des compétitions. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou en janvier 2025, puis opéré dans la foulée, il est toujours en rééducation et indisponible. Selon Olympiques et Lyonnais, il est en retard sur la date de son retour, qui était fixé probablement en septembre dernier.

Et la raison est connue. Le milieu de terrain a fait une rechute il y a deux mois, comme l’a indiqué Paulo Fonseca. « Orel Mangala a des problèmes quand il commence, le genou commence à gonfler », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par le média spécialisé.

Fonseca espère retrouver le milieu défensif bientôt

L’international Belge (23 sélections) a donc repris le travail de rééducation, avec beaucoup plus de prudence, afin de revenir progressivement, mais sûrement. Selon l’annonce de l’entraîneur de l’OL, Orel Mangala pourrait bientôt être opérationnel, même s’il est encore loin d’être à 100 % de sa forme. « On verra dans les prochaines semaines. Nous devons gérer son cas. J’ai l’intention qu’il commence bientôt avec nous », a annoncé Paulo Fonseca.

Pour rappel, Orel Mangala était prêté à Everton le 30 août 2024. C’est donc avec le club de Premier League qu’il s’est blessé gravement, fin janvier 2025. Déclaré forfait pour la suite de la saison dernière, il était revenu plus tôt que prévu à Lyon où son contrat va jusqu’en juin 2028.

