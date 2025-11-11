Coupe de France : ASSE, une équipe inédite face à Quetigny

L’ASSE devrait se présenter face à l’AS Quetigny avec une équipe fortement remaniée, à cause des blessures, des incertitudes et l’absence des internationaux.

ASSE : De nombreuses absences contre l’AS Quetigny

L’ASSE jouera contre l’AS Quetigny en Coupe de France, samedi (20h30) au stade Gaston Gérard à Dijon. La rencontre des Stéphanois et le club évoluant en Régional 2 compte pour le 7e tour des qualifications. Elle se déroule en pleine trêve internationale. De ce fait, l’équipe des Verts sera fortement diminuée. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Mahmoud Jaber, Ben Old, Ebenezer Annan, Irvin Cardona ont rejoint leur sélection respective.

Selon Peuple-Vert, les jeunes Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali sont convoqués en sélections françaises de jeunes. Et ce n’est pas tout ! Maxime Bernauer, Joao Ferreira et Joshua Duffus sont blessés. Touché lors du match contre Troyes et sorti à la mi-temps, le dernier est incertain pour la coupe de France.

Une équipe expérimentale de Saint-Etienne en Coupe de France !

Face à ces nombreuses absences et indisponibilités à Saint-Etienne, Eirik Horneland est parti pour aligner une équipe expérimentale face au club bourguignon. Revenu à l’entraînement collectif, la recrue Lassana Traoré et Igor Miladinovic (de retour de suspension) pourraient bénéficier de temps de jeu, samedi.

En défense, le jeune Kevin Pedro devrait enchainer après sa première en Ligue 2 face à l’ESTAC samedi dernier. Il est également probable de voir Djylian N’Guessan en pointe de l’attaque de l’ASSE pour la première fois cette saison.

Vers la titularisation de Maubleu à la place de Larsonneur

Dans cette équipe inédite qui se profile, Brice Maubleu devrait avoir sa place. Il devrait disputer ce match, sa première cette saison, à la place de Gautier Larsonneur. Pour rappel, le portier de 36 ans avait été aligné contre Marseille en coupe de France, la saison dernière. Eliminé en 32ᵉ de finale (4-0), Maubleu n’avait disputé que cette rencontre en 2024-2025.

Le média spécialisé rappelle justement que l’AS Saint-Etienne « a pris l’habitude depuis plusieurs saisons de faire tourner ses gardiens lors de la coupe de France ». Brice Maubleu devrait donc disputer ses premières minutes cette saison contre Quetigny, ce qui permettrait à Gautier Larsonneur de souffler.

