ASSE : Une légende valide le projet de KSV et tacle Romeyer

Sorti du silence pour se prononcer sur l’arrivée à l’ASSE de Kilmer Sports Ventures, une légende du club croit au projet du groupe canadien. En revanche, il fait un reproche à Roland Romeyer.

ASSE : Gérard Janvion a entièrement confiance à Kilmer Sports

Kilmer Sports Ventures (KSV) est arrivé aux commandes de l’ASSE en juin 2024, dans la foulée du retour des Verts en Ligue 1. Mais contre toute attente, le club est retourné en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière. Maintenu en poste, Eirik Horneland a pour mission de ramener les Stéphanois dans l’élite en 2026.

Malgré la descente de l’AS Saint-Etienne en deuxième division, après seulement une saison en Ligue 1, Gérard Janvion ne pense pas que le projet de KSV est mal embarqué. Bien au contraire, il fait confiance au président Ivan Gazidis et à ses deux vice-présidents Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld pour développer le club ligérien et le ramener au sommet.

« Je ne les connais pas, car je n’ai encore pas eu l’occasion de les rencontrer, mais on sent bien qu’ils n’ont pas repris le club pour perdre pendant des années« , a assuré l’ancienne gloire de l’ASSE, dans le magazine Tribune Verte. « On sent qu’il y a des moyens, de l’ambition et des gens compétents à la tête du club. Personnellement, et même si j’ai un regard extérieur, je crois en eux », a-t-il déclaré ensuite.

Toutefois, le défenseur retraité de 72 ans regrette la relégation des Stéphanois en Ligue 2. « Juste regrettable que l’on soit descendus en seconde division au terme de l’exercice précédent. Car il est une évidence que notre club n’a rien à faire en Ligue 2 », a-t-il confié.

Janvion : « Romeyer n’aimait pas trop les anciens Verts »

Pour terminer, Gérard Janvion s’est plaint du fait que des anciens joueurs de l’AS Saint-Etienne, capables d’apporter leurs aides à leur club de cœur, ont été maintenus éloignés des Verts par l’ancienne direction.

« Je trouve surtout dommage que Roland Romeyer n’ait jamais montré l’envie de travailler avec certains d’entre nous. On aurait pu rendre quelques services tout de même, mais ça ne s’est jamais fait », a-t-il regretté, avant d’envoyer un tacle à l’ex-président du Directoire de l’ASSE. « Roland Romeyer, de toute évidence, n’aimait pas trop les anciens Verts. Il n’a pas su faire avec nous », a-t-il glissé.

Pour rappel, Gérard Janvion a défendu les couleurs Vertes entre 1972 et 1983, soit 11 saisons consécutives, pour près de 400 matchs disputés sous le maillot de Saint-Etienne.

