Mercato ASSE : Horneland ouvre la porte à un gros transfert

L’ASSE avait certes bloqué Lucas Stassin, à l’été, mais la porte de sortie lui est ouverte cet hiver. Il n’est plus indispensable depuis que le décisif Joshua Duffus lui est préféré.

Mercato : Stassin voulait quitter Saint-Etienne !

Meilleur buteur de l’ASSE la saison dernière (12 buts et 5 passes décisives), Lucas Stassin n’avait pas pu empêcher la relégation du club en Ligue 2. Il avait ensuite dévoilé son intention de quitter les Verts, car ne souhaitant pas évoluer en division inférieure.

Mais la direction stéphanoise lui a répondu par un refus catégorique. Plusieurs clubs avaient manifesté leur intérêt pour le buteur belge, mais Kilmer Sports Ventures a résisté aux propositions, dont quelques-unes étaient intéressantes.

ASSE : Lucas Stassin à l’arrêt, Joshua Duffus décisif

Sans doute perturbé par son mercato estival très animé, Lucas Stassin a raté son début de saison. Il a marqué son premier but qu’à la 5e journée du championnat. Et, depuis le 23 septembre, date de son dernier but, il n’est pas en réussite. Concrètement, cela fait 7 matchs de suite qu’il n’a pas marqué de but.

D’ailleurs, l’ancien joueur de Westerlo a perdu la confiance de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui lui préfère désormais Joshua Duffus en pointe de l’attaque. Et ce dernier justifie bien sa titularisation. Il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives lors des trois derniers matchs des Verts.

Stassin n’est plus indispensable, Horneland prêt à le laisser filer

Le caractère décisif de l’attaquant Britannique-Jamaïcain a changé la donne pour Lucas Stassin. Eirik Horneland peut désormais se passer de ses services. Il semble même disposé à le laisser partir cet hiver. « Si Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin devaient partir, on pourrait composer avec ces départs. On a beaucoup d’options offensives, c’est une très bonne chose pour nous », a déclaré le coach de l’ASSE la semaine dernière.

Pour expliquer la baisse de régime de l’international Espoirs belge, le technicien norvégien confirme qu’il a été perturbé par le mercato. « Ces deux joueurs ont aussi été au cœur des discussions mercato durant l’été. On n’a pas réussi à les avoir tout le temps à leur maximum. Ce sont des choses qui ont sûrement coûté à Lucas Stassin sur ce début de saison », a-t-il noté.

Le joueur de 21 ans est toujours dans le viseur de West Ham. KSV pourrait le transférer en janvier, contre une indemnité de plus de 20 millions d’euros, soit un peu plus de sa valeur marchande estimée à 16 millions d’euros.

