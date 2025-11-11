Coup dur à l’OM : Forte décision pour Nayef Aguerd !

Nayef Aguerd s’est blessé avant la trêve internationale. La direction de l’OM a d’ailleurs pris une décision forte concernant son état de santé.

Nayef Aguerd au Maroc, l’OM le suit de près

L’Olympique de Marseille peut s’inquiéter. Nayef Aguerd souffre d’une pubalgie tenace. Le défenseur marocain a certes été convoqué en sélection nationale durant cette trêve internationale. Mais l’objectif n’est pas de disputer les deux prochains matchs du Maroc.

Le défenseur central a rejoint sa sélection pour des soins adaptés. Il sera sans doute ménagé. 15 jours sont évoqués pour sa convalescence. La direction de l’OM a aussi pris une décision forte à son égard.

Un programme conjoint pour le remettre sur pied

La CAN est d’une importance capitale pour Nayef Aguerd. D’autant plus que cette compétition africaine se tiendra au Maroc. Raison pour laquelle les Olympiens n’ont pas voulu retenir leur joueur. Foot Mercato le confirme, le staff de l’OM et celui du Maroc travaillent « main dans la main » pour une meilleure gestion de son cas.

Les deux parties élaborent un programme adapté de soins et de réhabilitation. Son objectif est un retour en forme de Nayef Aguerd le plus vite possible. Le joueur de 29 ans est pour le moment incertain pour le prochain match OM-Nice. Il espère cependant être totalement remis pour la CAN.

