Mercato OL : Un joueur poussé au départ règle ses comptes

Un joueur poussé dehors et finalement parti de l’OL, l’été dernier, règle ses comptes avec Paulo Fonseca, entraîneur du club rhodanien.

OL : Veretout n’était pas parmi les premiers choix de Fonseca

Jordan Veretout a passé seulement une saison (2024-2025) à l’OL. Recruté à l’Olympique de Marseille à 4 millions d’euros, en septembre 2024, il a été transféré à Al-Arabi SC au Qatar en juillet 2025, contre une indemnité de 500 000 euros, assortie d’un intéressement de 50 % sur un transfert futur. Le milieu de terrain de 32 ans n’était pas parmi les premiers choix de Paulo Fonseca.

En 27 apparitions en Ligue 1, il avait été titulaire à seulement 19 reprises. N’étant pas satisfait de son temps de jeu, Jordan Veretout était favorable à un transfert, surtout que l’Olympique Lyonnais avait besoin de dégraisser son effectif afin de réduire sa masse salariale. Trois mois et demi après son départ de Lyon, l’international Français (6 sélections) est revenu sur son bref passage entre Rhône et Saône.

Jordan Veretout : « À Lyon, on ne m’a pas mis à ma place »

Il avoue qu’il n’a pas vraiment joué à son poste de prédilection (milieu gauche) sous les ordres du technicien portugais, qu’il avait pourtant connu à l’AS Rome en 2019-2021. « À Lyon, on ne m’a pas mis à ma place. J’aurais voulu plus jouer à gauche et on m’a mis beaucoup à droite. […]. Je n’ai pas été compris alors que j’avais fait une superbe saison à la Roma grâce à Paulo Fonseca. Malheureusement, je n’ai pas ressenti le même feeling à Lyon », a-t-il regretté dans une interview sur Foot Mercato.

Toutefois, Jordan Veretout reconnaît qu’il a été victime de la forte concurrence, notamment celle de Corentin Tolisso, qui a fait « une super saison », selon lui.

