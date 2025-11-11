Mercato : L’OL boucle le prêt d’Endrick avec le Real Madrid

L’arrivée d’Endrick à l’OL s’accélère. La direction de Lyon et celle du Real Madrid sont entrées dans la phase finale des négociations, selon les échos de médias brésiliens.

Mercato OL : Accord de principe avec le Real Madrid pour Endrick

Endrick est parti pour finir la saison 2025-2026 à l’OL. Sauf revirement inattendu de dernières minutes, il devrait être prêté par le Real Madrid à Lyon, en janvier prochain. Les deux clubs ont déjà un accord de principe. L’attaquant de 18 ans va rejoindre l’Olympique Lyonnais, jusqu’à la fin de l’exercice présent.

Toutefois, son prêt d’une durée de six mois ne sera pas accompagné d’une option d’achat. La pépite internationale brésilienne est également d’accord pour rejoindre le club rhodanien où il a déjà des garanties de Paulo Fonseca, sur son temps de jeu.

L’OL finalise les derniers détails du prêt de la pépite brésilienne

Selon les dernières informations de Globo Esporte, l’OL et les clubs madrilènes sont en train de finaliser les derniers détails de la signature d’Endrick. Lyon de son côté pousse pour « accélérer les formalités administratives », à en croire Foot Mercato. Le but étant d’avoir l’attaquant Brésilien à disposition dès l’officialisation de son prêt à Lyon à l’ouverture du mercato d’hiver.

Comme ses compatriotes Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham) et Lucas Perri (Leeds United), passés par l’OL avant d’exploser en Premier League, Endrick a choisi le club où évolue encore Abner Vinicius. Son objectif ? Se relancer rapidement sous le maillot lyonnais, afin de se donner des chances d’être sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, avec le Brésil.

