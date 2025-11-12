INFO Mercato : Arsenal veut s’offrir un attaquant de l’OM !

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes que l’OM subir déjà des assauts de clubs étrangers. Arsenal tenterait de recruter le jeune prodige Robinio Vaz.

Mercato OM : Arsenal fonce sur Robinio Vaz

L’Olympique de Marseille tient une pépite entre ses mains. Robinioz Vaz a bouleversé la hiérarchie dans son secteur offensif. L’attaquant de 18 ans a profité de la blessure d’Amine Gouiri pour concurrencer Pierre-Emerick Aubameyang en pointe.

Il a été auteur de 4 buts en 13 apparitions. Ses performances ont même convaincu Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM compte sur lui pour la suite de la saison. A tel point que Robinio Vaz est devenu la nouvelle coqueluche du club. Sa progression a aussi attisé des convoitises au-delà des frontières nationales.

Après le Real Madrid, un nouveau cador européen s’invite dans la danse. Arsenal fait partie des sérieux courtisans de l’attaquant de l’OM, indique Le But. Face à cette menace grandissante, la direction marseillaise ne reste pas les brase croisées. Elle affiché une fermeté sans précédent pour son jeune crack.

L’Olympique de Marseille prend des mesures dissuasives

RMC Sport expliquait récemment que l’Olympique de Marseille a refusé des offres colossales qui auraient fait de Robinio Vaz le Minot le mieux vendu de l’histoire olympienne. Il aurait pu dépasser ainsi le record établi par Samir Nasri en 2008.

Mais l’OM n’est pas vendeur. Les dirigeants phocéens refusent ainsi de céder face aux assauts financiers. Le club a entamé des négociations pour prolonger le contrat de Robinio Vaz. Cette prolongation est un acte fort. Elle vise à récompenser le jeune joueur, mais aussi à dissuader ses nombreux courtisans. L’OM espère finaliser ce dossier avant l’ouverture du mercato de janvier.

