Mercato PSG : Real, le futur club de Rodrygo se précise

En grande difficulté au Real Madrid, Rodrygo Goes est annoncé vers un transfert au PSG. Mais l’attaquant brésilien accorderait sa priorité à la Premier League.

Mercato : Le PSG distancé, Rodrygo Goes privilégie la Premier League

Le nom de Rodrygo Goes a circulé avec insistance au Paris Saint-Germain cet été. Son profil percutant et polyvalent avaient séduit les recruteurs parisiens. Le joueur de 24 ans est certes resté au Real Madrid. Mais le PSG n’a pas renoncé à son transfert.

Sa situation actuelle chez les Merengues a ravivé l’intérêt des Parisiens. Rodrygo Goes a perdu son statut de titulaire cette saison. Il doit se contenter de bout de matchs sous les ordres de Xabi Alonso. Un traitement devenu difficile à encaisser pour l’international brésilien. Au point où celui-ci envisagerait sérieusement de s’en aller dès cet hiver.

Ses velléités de départ relancent la course à sa signature avec un PSG à l’affût. Cependant, les Parisiens risquent d’être déçus. ESPN le confirme, Rodrygo a déjà une préférence pour un transfert en Angleterre. Cette destination privilégiée donne un avantage conséquent à Tottenham, qui tente de l’attirer.

Tottenham est en position de force

Les Spurs devancent ainsi le PSG, même si la concurrence en Premier League est féroce. Liverpool, Chelsea et Arsenal suivant aussi de très près le dossier de près. Jusqu’ici, ‘aucune offre formelle n’a encore été déposée pour Rodrygo. Le Real Madrid et le joueur sont ouverts aux différentes propositions.

Le PSG devra sortir les arguments en vue de détourner Rodrygo de la Premier League. Cette mission sera difficile, mais pas impossible pour le club de la capitale.

