LOSC : Olivier Giroud passe aux aveux après Angers !

Olivier Giroud a fait son retour sur le terrain ce dimanche lors du choc LOSC-Angers (1-0). Et au terme de cette rencontre, le Français a fait des confidences sur les raisons de son indisponibilité.

De retour en Ligue 1 cet été, Olivier Giroud connait des débuts « compliqués » au LOSC. Des pépins physiques l’ont même éloigné des pelouses pendants une dizaine de jours. Cela avait suscité une vive inquiétude à Lille. Mais l’attaquant français a fait son retour à la compétition ce dimanche soir. Il était titulaire lors de la victoire contre Angers (1-0).

Au terme de ce match, Olivier Giroud s’est présenté devant les médias pour faire le point sur sa situation au LOSC. Il a surtout rassuré sur son état de santé. « Je n’ai plus de pépins physiques. J’avais un peu les ischios qui tiraient mais j’ai bien soigné ça », a-t-il indiqué. L’ancien joueur d’Arsenal ajoute qu’il avait récemment suivi un protocole commotion par simple « précaution », même si sa direction n’a « pas trop communiqué là-dessus. »

Le joueur de 39 ans est heureux d’avoir foulé à nouveau la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Il ne cache pas non plus la fatigue qu’il ressent « peut-être plus que les autres » en raison de son âge avancé. L’ancien Milanais se dit néanmoins prêt à tenir jusqu’à la trêve hivernale, « propice au repos. »

Notons qu’Olivier Giroud comptabilise 2 buts et 1 passe décisive en Ligue 1 cette saison. Un bilan insatisfaisant à ses yeux. Il regrette des occasions manquées face à Angers. Toutefois, l’attaquant lillois est persuadé que ces actions sont « prometteuses pour la suite ». Il est déterminé à vite retrouver le chemin des filets.

L’entraîneur Bruno Genesio pourra compter sur lui pour le prochain de Lille OSC face à l’Etoile de Belgrade en Ligue Européen. Cette rencontre est prévue ce jeudi au stade Rajko Mitić, en Serbie.

