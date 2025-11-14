Mercato RC Lens : Nongo proche de signer ?

Gédéon Nongo, le joyau congolais est sur les tablettes de Lyon et du RC Lens. Les Sang et Or préparent le deal pour 2026.

Mercato RC Lens : Gédéon Nongo, le diamant congolais bientôt en Artois ?

Gédéon Nongo se dirige vers l’Europe. Le jeune crack montre qu’il a la force dans les jambes et attise les convoitises des géants européens. Formé à l’AS Otôho, le jeune milieu de terrain congolais attire déjà l’attention du RC Lens et de l’Olympique Lyonnais. Les deux clubs français surveillent de près sa progression et pourraient tenter un coup dès l’hiver.

International à seulement 17 ans, Nongo compte déjà six sélections avec le Congo-Brazzaville. En août, il a brillé au CHAN, compétition réservée aux joueurs locaux, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Ses performances lui ont valu une convocation avec la sélection A pour les éliminatoires du Mondial 2026 face à la Tanzanie, au Niger et au Maroc.

Promis à un avenir radieux, le jeune crack pourrait rejoindre l’Europe dès le mercato hivernal. Si le Racing Club de Lens et Lyon sont prêts à passer à l’attaque, d’autres clubs, comme le Bayer Leverkusen et l’Atlético Madrid, suivraient également le dossier de très près.

