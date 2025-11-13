Annonce choc à l’OM : le nouveau Mourinho est enfin là !

L’OM peut se réjouir de ce gros coup. Le club phocéen détient en son sein le digne héritier de José Mourinho. C’est du moins l’annonce faite par Pierre-Emile Hojbjerg.

OM : Hojbjerg met De Zerbi au même niveau que José Mourinho

De nombreux supporters sont surpris. L’Olympique de Marseille détient le nouveau Special One. Pierre-Emile Hojbjerg a fait cette comparaison. Le milieu de terrain de l’OM a côtoyé José Mourinho lorsqu’il évoluait encore à Tottenham. Et il n’a aucun doute sur ce point.

Pierre-Emile Hojbjerg assure que l’actuel coach de l’OM, Roberto De Zerbi, possède un aura et une connexion assez similaire à celles de l’entraîneur portugais. « J’ai eu la chance d’avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto de Zerbi dans le même panier ». Tels sont ses propos rapportés par Onze Mondial.

L’international danois a un profond respect envers son coach. De Zerbi fait l’unanimité dans le vestiaire. Il a imposé sa méthodologie à Marseille. Et les résultats le prouvent. Son OM est à la deuxième place de la Ligue 1 après 12 journées.

Un coach qui marquera l’histoire du football

La direction marseillaise a misé sur lui pour son nouveau projet. Et les premiers résultats sont globalement satisfaisants. L’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs et les Olympiens ne se cachent plus. Ils comptent détrôner le PSG.

Pierre-Emile Hojbjerg a cette conviction : De Zerbi marquera l’histoire du football d’ici les deux prochaines décennies. L’OM se réjouit donc de compter un tel entraîneur en son sein. Les Olympiens espère tout de même l’Italien ne connaîtra pas la même fin de carrière que le Mou.

