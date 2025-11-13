Mercato : L’OM prêt à céder un attaquant pour 5 M€ !

Les lignes bougent du côté de l’OM. Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe travaillent déjà sur le mercato d’hiver avec l’intention de se débarrasser de Neal Maupay.

Mercato : L’OM a tranché, le sort de Neal Maupay scellé

L’Olympique de Marseille se prépare en coulisse pour son prochain mercato. Son objectif est de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Et si de nouvelles recrues sont attendues en janvier, la direction de l’OM espère aussi boucler quelques départs en vue alléger sa masse salariale.

Et pour ce faire, Neal Maupay figure en tête de liste. L’attaquant franco-argentin connait un rélégation brutale à l’OM. Il n’a disputé aucune rencontre le Ligue 1 cette saison. Au point où son avenir semble s’écrire loin du Vélodrome. Il était d’ailleurs écarté du groupe depuis l’entame de la saison.

Lire aussi : Mercato OM : Une nouvelle offre tombe pour Maupay !

À voir

ASSE : C’est confirmé pour Maubleu en coupe de France

Face à de nombreuses blessures au sein de son effectif, De Zerbi l’a convoqué. Neal Maupay a fait son retour en équipe première juste avant la trêve internationale. Sauf que cette convocation n’aurait aucun cas modifié son sort à l’OM.

5 millions d’euros pour son transfert

Neal Maupay ne se fait aucune illusion. Son absence en Ligue des champions est un signal clair : l’OM ne compte plus vraiment sur lui. Le Daily Mercato le confirme, la direction phocéenne ne s’opposera pas à son départ cet hiver. Elle espère obtenir environ 5 millions d’euros en contrepartie.

Reste à savoir quel prétendant répondra à cette exigence financière. La piste vers menant à l’OL semble définitivement écartée en raison de l’arrivée imminente d’Endrick. L’OM garde cependant espoir de voir d’anciens prétendants se présenter pour Neal Maupay.

Des formations venues d’Italie et Turquie étaient intéressées par son profil l’été dernier. Vont-elles revenir à la charge pour l’ancien attaquant de l’OGC Nice ? L’OM espère en tout cas finaliser cette vente dès le mois de janvier.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Annonce choc à l’OM : le nouveau Mourinho est enfin là !

À voir

Coup de tonnerre : Luis Enrique annonce son départ au PSG

Mercato : l’OM dégote un top joueur à 20M€

Alerte rouge à l’OM : Opération en vue pour Nayef Aguerd ?