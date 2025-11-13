Mercato ASSE : Vers le retour de Krasso à Saint-Etienne ?

Alors que l’intérêt du Paris FC pour Lucas Stassin de l’ASSE refait surface, l’idée d’un échange avec Jean-Philippe Krasso émerge.

Mercato : L’ASSE prête à se passer de Lucas Stassin !

Après avoir retenu Lucas Stassin l’été dernier, l’ASSE pourrait le transférer pendant le prochain mercato hivernal. Relégué sur le banc de touche ces dernières semaines, il est toujours la priorité du Paris FC en Ligue 1. La direction du club stéphanois pourrait le laisser filer en janvier, car il n’est plus indispensable comme l’a laissé entendre Eirik Horneland.

« Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont avec nous et on compte sur eux, mais il y a de quoi faire offensivement s’ils décident de partir […] », a-t-il lâché après la victoire de l’AS Saint-Etienne à Troyes (3-2). Désormais, c’est le trio offensif composé d’Augustine Boakye, Joshua Duffus et Irvin Cardona qui est la priorité du coach des Stéphanois.

Le Paris FC ne lâche pas Stassin, Krasso mêlé au transfert ?

Néanmoins, Kilmer Sports Ventures, qui avait refoulé le Paris FC l’été dernier, ne bradera pas son jeune attaquant. Le groupe canadien n’a pas l’intention de revoir ses exigences à la baisse, après avoir refusé une offre estimée à 30 millions d’euros. Du coup, l’idée d’inclure Jean-Philippe Krasso dans le transfert de Lucas Stassin est évoquée par But Football Club.

Déjà confronté à la concurrence de Willem Geubbels, l’ancien avant-centre de l’ASSE se retrouverait davantage en difficulté si le Belge débarque à Paris. « Une situation qui pourrait profiter… à l’AS Saint-Étienne », selon le site internet. Mais comment ?

À voir

Mercato PSG : Accord presque trouvé pour Eric Garcia !

Lisez aussi : ASSE : C’est confirmé pour Maubleu en coupe de France

En effet, le PFC pourrait se pencher sur la possibilité de céder Jean-Philippe Krasso aux Verts, pour ainsi tenter de baisser l’indemnité de transfert de Lucas Stassin. L’idée pourrait intéresser l’ASSE, surtout que l’international Ivoirien (25 sélections) connaît déjà l’environnement stéphanois et il avait conquis le cœur des supporters de Geoffroy-Guichard entre 2020 et 2023.

« Le retour de Krasso dans le Forez serait une aubaine […], et son expérience pourrait parfaitement encadrer les jeunes talents de l’effectif », assure But.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : CdF, une terrible décision prise contre Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Hojbjerg fait reculer la Juve, un plan B activé

ASSE : Une annonce rassurante lâchée sur le mercato d’hiver

ASSE : Horneland crée la surprise avec une nouvelle sensation