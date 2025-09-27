ASSE : Rupture du contrat d’Ekwah, la bataille engagée

L’ASSE a réagi à la prétendue rupture de contrat de Pierre Ekwah, révélée vendredi. Le club évoque des négociations pour concilier les positions. Une longue bataille juridique se profile.

ASSE : Pierre Ekwah aurait rompu son contrat tout seul

Le journal L’Équipe a rapporté les confidences du clan Pierre Ekwah, officialisant la rupture unilatérale du contrat du joueur à l’ASSE, « pour juste cause ». Elle aurait été actée le 1er septembre 2025, avant la fermeture officielle du marché des transferts, à en croire la source.

Se considérant libre de tout engagement, le milieu défensif serait en contact avec des clubs en Angleterre, en Italie et en Belgique pour se relancer. Mais les informations recueillies auprès des proches du joueur de 23 ans sont démenties par l’AS Saint-Etienne. Dans un communiqué transmis à Foot Mercato, Kimer Sports Ventures nie les informations parues vendredi.

Saint-Etienne dément la rupture de contrat du milieu défensif

La Direction stéphanoise a rappelé que Pierre Ekwah est lié contractuellement au club stéphanois jusqu’en 2029. « Conformément au droit du travail et aux règlements sportifs applicables, l’ASSE n’a pas vocation à commenter plus avant un dossier individuel. Le club poursuit ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles », a-t-elle réagi.

ASSE-Ekwah : Une bataille juridique se profile

Cette réaction immédiate de KSV traduit évidemment la fermé du groupe canadien dans le dossier Pierre Ekwah. Ayant repoussé des offres pour ce dernier pedant le mercato estivale, le président Ivan Gazidis n’entend pas laisser filer le joueur librement, alors qu’il est sous contrat.

En effet, l’avocat du natif de Massy (Essonne) estime qu’il est libre de rejoindre le club de son choix, étant donné qu’il aurait résilié son contrat avant la fermeture du dernier mercato. Ce que l’AS Saint-Etienne conteste, laissant ainsi présager d’une bataille judiciaire entre les parties.

Il est important de rappeler que l’ASSE a levé l’option d’achat du Franco-Ghanéen à l’issue de son prêt d’une saison. Elle a versé une indemnité de 6 M€ à Sunderland AFC cet été. Mais Pierre Ekwah refuse de jouer en Ligue 2 et a engagé un bras de fer. Alors que le joueur est absent depuis le début de la nouvelle saison, l’entraîneur des Verts a laissé entendre qu’il est officiellement en arrêt maladie.