Mercato : Le PSG annonce une décision radicale pour Vitinha

Considérer comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, Vitinha fait rêver plusieurs grands clubs européens, mais le PSG ne compte pas du tout se séparer de son maître à jouer.

Mercato PSG : Une folie à 130M€ dans les tuyaux pour Vitinha

Depuis plusieurs semaines déjà, la presse anglaise continue de fantasmer sur les possibilités de transfert au Paris Saint-Germain, imaginant que le Champion d’Europe et de France en titre reste un supermarché ouvert aux plus offrants. Après le Real Madrid, c’est désormais Liverpool qui fait les gros titres avec une éventuelle offre de 130 millions d’euros pour s’attacher les services de Vitinha, l’indispensable milieu de terrain de Luis Enrique.

D’après les renseignements obtenus par le média Caught Offside, le club anglais ferait de l’international portugais sa priorité absolue pour renforcer l’effectif d’Arne Slot lors du prochain mercato estival. Mieux, la bataille pour la signature de Vitinha ne se limiterait pas aux Reds, puisque la Juventus Turin et Arsenal auraient également manifesté leur intérêt pour le milieu créatif de 25 ans.

Les Gunners seraient même prêts à engager une guerre des enchères pour s’offrir les services de l’ancien joueur du FC Porto. En quête de renforts pour maintenir le niveau de son équipe en Premier League et en Ligue des Champions, Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, voit en Vitinha le profil idéal pour apporter de la créativité et de la technique dans son entrejeu.

Cette concurrence acharnée pourrait bien faire monter les enchères au-delà des 130 millions d’euros évoqués initialement. Sauf que toutes ces rumeurs ne tiennent pas compte des ambitions du PSG et de la volonté du joueur pour la suite de sa carrière.

Vitinha déclaré intouchable au Paris SG

Désormais débarrassé de Neymar Jr et de Lionel Messi, Vitinha s’est imposé au sein de l’effectif de Luis Enrique comme celui qui guide le tempo sur le terrain. Véritable maestro au milieu de terrain, le natif de Vila das Aves illumine de tout son éclat le jeu des Rouge et Bleu. Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 41,50 millions d’euros, le compatriote de Cristiano Ronaldo est totalement épanoui à Paris, où il compte bien s’inscrire sur la durée.

En effet, selon Caught Offside, « Vitinha voit son avenir à long terme au PSG, de plus le champion d’Europe le considère comme un l’élément important du système de Luis Enrique et intouchable pendant la période du mercato. Donc, les équipes intéressées par l’international portugais devront chercher un autre milieu défensif. » Sous contrat jusqu’en juin 2029, Vitinha ne compte pas bouger de Paris.

Selon plusieurs sources proches du club, le milieu portugais voit son avenir à long terme dans la capitale, où il s’épanouit pleinement sous les ordres de Luis Enrique. Le milieu de terrain s’est imposé comme un élément incontournable du système parisien. Son profil technique, sa capacité à casser les lignes et à dynamiser le jeu font de lui un joueur clé dans les schémas du coach espagnol.

Luis Enrique apprécie particulièrement sa maturité tactique et sa discipline dans le pressing, au point de le considérer comme intouchable sur le marché des transferts. Résultat : les clubs européens intéressés devront passer leur tour. Le Paris Saint-Germain n’a aucune intention de se séparer de son milieu de terrain, dont l’importance dans le vestiaire et sur le terrain ne cesse de grandir.

