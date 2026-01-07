Mercato PSG : Un indésirable vers la Turquie !

Un cador turc débarque pour un défenseur du PSG pour ce mercato hivernal. Les négociations sont en cours.

Mercato PSG : Lucas Beraldo vers la Turquie cet hiver ?

En manque de temps de jeu au PSG sous les ordres de Luis Enrique, Lucas Beraldo envisage de faire ses valises. L’ancien joueur de São Paulo n’a pas pu s’imposer à Paris à cause de la concurrence et de ses performances souvent décevantes. Depuis quelques semaines, il cire le banc. Une situation qui l’énerve notamment en raison de la Coupe du monde qui approche. Il a besoin de temps de jeu pour être retenu en sélection nationale.

Un départ du Brésilien se précise. Mais quelle sera sa prochaine destination ? Selon les indiscrétions, le FC Nantes est chaud pour l’obtenir en prêt de 6 mois. Ce n’est pas le seul prétendant. Lucas Beraldo est aussi sur la short-list de Fenerbahçe. Le club stambouliote met les bouchées doubles pour un prêt assorti d’une option d’achat.

Côté PSG, la porte n’est pas totalement fermée. Un départ reste envisageable, à condition de sécuriser un remplaçant. Le staff parisien, et Luis Enrique en particulier, apprécie néanmoins le profil du joueur et le travail fourni à l’entraînement, ce qui nourrit encore certaines hésitations. Le dossier devrait donc s’accélérer dans les semaines à venir.

