Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Szymanski ?

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré a trouvé un crack en Turquie pour ce mercato hivernal. Sebastian Szymanski est désormais la priorité du club breton.

La direction du Stade Rennais veut frapper un joli coup en Turquie pendant ce mercato hivernal. Actuel 6e de Ligue 1, le club breton souhaite renforcer sa ligne offensive pour la seconde partie de la saison. Il cherche un profil créatif, capable d’évoluer en meneur de jeu comme sur un côté.

Longtemps prioritaire, Claudio Echeverri ne devrait finalement pas rejoindre la Bretagne. L’Argentin est attendu à Gérone, poussant la direction rennaise, menée par Loïc Désiré, à activer d’autres pistes. Parmi elles figure celle menant à Sebastian Szymanski.

Sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en 2027, l’international polonais traverse une saison moins fructueuse en Turquie. Utilisé à 25 reprises toutes compétitions confondues, il n’a débuté que neuf rencontres, pour un bilan de deux buts. Une situation qui pourrait l’inciter à envisager un départ dès janvier, afin de gagner en temps de jeu à l’approche des échéances internationales.

La Pologne disputera un barrage décisif contre l’Albanie en mars, avec en ligne de mire une qualification pour la prochaine Coupe du monde. Selon Le Parisien, le Stade Rennais a récemment pris des renseignements sur le dossier Szymanski, sans toutefois formuler la moindre offre officielle à ce stade. Le dossier pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines. Le Polonais vaut 12 millions d’euros sur Transfertmarkt.

