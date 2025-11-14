PSG : Rendez-vous pris aux Etats-Unis pour un attaquant !

Le PSG devrait compter plusieurs de ses joueurs aux Etats-Unis, à l’occasion de la prochaine Coupe du Monde. Parmi eux, un certain Randal Kolo Muani est annoncé. Peu en réussite à Tottenham, l’attaquant prêté par le Paris SG pourrait pourtant s’offrir une place inattendue dans l’avion pour la compétition.

PSG : Un été mouvementé pour Kolo Muani

Le feuilleton Randal Kolo Muani a animé une bonne partie du dernier mercato. Courtisé par la Juventus, où tout semblait ficelé, l’ancien Nantais a finalement pris la direction de Tottenham dans un scénario digne d’une série anglaise. Un prêt sans option d’achat, quelques valises posées dans le nord de Londres et une mission simple : se relancer.

Lire aussi : Mercato PSG : Enrique valide l’arrivée d’un crack anglais !

Mais la réalité est plus cruelle. Le joueur n’a pas encore trouvé le chemin des filets chez les Spurs et doit se contenter d’un temps de jeu famélique : 321 minutes depuis le début de la saison, pour une seule passe décisive en Ligue des champions. On a connu des rebonds plus explosifs.

Une Coupe du monde pour Kolo Muani malgré tout ?

Et pourtant, malgré ce bilan en demi-teinte, la porte de l’équipe de France n’est pas totalement refermée. Le journaliste du Parisien, Harold Marchetti, l’affirme : Kolo Muani pourrait être du voyage aux États-Unis l’été prochain. Ses mots sont explicites : « Les Bleus peuvent largement se passer de lui, mais dès qu’il est là et en confiance, c’est un vrai plus. Et pour une équipe qui aime garder ses options ouvertes, un attaquant capable de surprendre reste toujours un atout », a-t-il dit.

À voir

Mercato OL : Retour à Lyon ? Caqueret répond cash

« Comme vous l’a laissé entendre cet ami qui vous veut du bien, je ne serai, moi aussi, pas surpris qu’il figure dans la liste en mai prochain », a-t-il poursuivi. Didier Deschamps pourrait donc être tenté par un pari audacieux : emmener un joueur en manque de rythme, mais capable d’un éclair qui renverse un match. Les Bleus aiment les jokers, et Kolo Muani coche encore quelques cases.

Entre un prêt mitigé à Tottenham et un statut incertain au Paris Saint-Germain, l’avenir du Français reste un vaste chantier. Mais la perspective d’un Mondial aux États-Unis pourrait bien tout changer. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour un attaquant qui cherche encore son match référence cette saison.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Enrique valide l’arrivée d’un crack anglais !