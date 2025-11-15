Mercato OL : 10M€ ! Ce crack ne rêve que de Lyon

L’OL respire un peu mieux sportivement, mais reste en apnée sur le plan financier. Pourtant, au cœur de cette tempête, une certitude demeure : Tyler Morton, recruté pour 10M€, n’a aucune intention de faire ses valises cet hiver.

Mercato OL : Morton, le rayon de soleil dans la grisaille lyonnaise

Arrivé en provenance de Liverpool l’été dernier, Tyler Morton s’est imposé en quelques semaines comme l’un des plus beaux paris du mercato rhodanien. Intelligence de jeu, volume, personnalité : le jeune milieu a immédiatement conquis le vestiaire… et les supporters. Alors que l’OL pourrait être contraint de vendre pour respirer, l’Anglais de 23 ans ne veut rien entendre.

Selon le Liverpool Echo, Morton ne se voit « absolument pas quitter Lyon » en janvier et souhaite boucler « au moins une saison pleine » sous le maillot lyonnais. Une fidélité rare dans un contexte pourtant fragile, où chaque euro compte.

Lyon au bord du gouffre : la direction tire la sonnette d’alarme

Les difficultés économiques du club ne sont plus un secret. L’été dernier, l’OL avait dû sacrifier Cherki, Perri ou encore Mikautadze pour survivre. Et rien n’indique que le pire soit derrière. Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, ne cache pas l’ampleur du danger : « Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l’OL cet été, c’était 11. C’était extrêmement dangereux. On est très content d’être là aujourd’hui, en Ligue 1, et de jouer le PSG. (…) C’est toujours une situation difficile. »

Ses mots résonnent comme un avertissement avant un mercato d’hiver où un départ semble inévitable. Mais Tyler Morton, lui, refuse d’être ce départ sacrifié. Sportivement, impossible de s’en priver. Économiquement, difficile de s’en passer. Le dilemme est total. Mais une chose est désormais sûre : Morton n’envisage que Lyon, et rien d’autre. Une rareté dans le football moderne, qui tombe à point nommé pour un OL en quête de stabilité.

