Mercato PSG : Le Paris SG dans un bras de fer musclé avec le Barça

À l’approche du mercato hivernal, le PSG s’avance vers un terrain miné. La bataille pour Daniel Muñoz, latéral droit de Crystal Palace, tourne déjà au feuilleton explosif, où Barcelone et deux cadors anglais veulent imposer leur loi.

Mercato PSG ; Muñoz, la nouvelle obsession du Paris SG

Depuis la blessure d’Achraf Hakimi, le PSG explore chaque opportunité pour renforcer son couloir droit. Et Daniel Muñoz coche toutes les cases : fiable, explosif, expérimenté. À 29 ans, le Colombien attire les regards comme une lumière dans un tunnel de décembre. Selon CaughtOffside, Paris est bel et bien dans la course, mais loin d’être seul.

Lire aussi : Mercato PSG: Le successeur d’Achraf Hakimi annoncé en direct

À voir

ASSE : Le clan Stassin balance une révélation sur lui !

Muñoz, performant avec Crystal Palace, semble promis à un départ imminent tant les sollicitations convergent vers lui. Le joueur, lui, ne manque pas d’admirateurs. Son profil de latéral complet fait saliver plusieurs mastodontes européens. Le Paris SG, qui avait pourtant pris une longueur d’avance, voit désormais la concurrence s’intensifier dangereusement.

Chelsea, City, Barça : Paris cerné de toutes parts

Le club de la capitale va devoir batailler ferme. Car à en croire le média anglais, Manchester City, Chelsea et le FC Barcelone ont déjà dégainé leurs premières approches. Une lutte à quatre, où chaque mouvement compte, chaque silence inquiète. Les Blues et le Barça auraient même anticipé en activant des relais proches du joueur.

Le journaliste Mark Brus confirme cette montée en tension : « Chelsea et le Barça ont tous deux fait part de leur intérêt pour Muñoz par l’intermédiaire de tiers », explique-t-il, précisant que « des offres pourraient être faites en 2026 ». De quoi forcer Paris à agir vite, et surtout fort, sous peine de voir le dossier lui échapper. Entre le Paris SG et Barcelone, ce duel a tout d’un acte supplémentaire dans une rivalité devenue structurelle.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Rendez-vous pris aux Etats-Unis pour un attaquant !

Mercato PSG : Le successeur d’Hakimi arrive pour 30 M€ !

À voir

Mercato OL : 10M€ ! Ce crack ne rêve que de Lyon

Mercato PSG : Enrique valide l’arrivée d’un crack anglais !