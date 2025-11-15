Mercato OM : Une recrue surprise déjà bouclée à Marseille ?

L’OM n’a visiblement pas prévu de passer un hiver calme sur le mercato. Alors que la trêve internationale se termine à peine, les dirigeants phocéens semblent déjà avoir verrouillé une piste ambitieuse pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Et cette fois, la surprise pourrait venir du milieu de terrain.

On pensait l’entrejeu marseillais rassasié après les arrivées estivales d’Arthur Vermeeren et de Matt O’Riley, deux recrues qui ont rapidement imposé leur patte au Vélodrome. Mais selon les informations de L’Équipe, le club ne compte pas relâcher la pression à ce poste clé. De Zerbi, jamais rassasié lorsqu’il s’agit de bonifier le jeu, en aurait fait une priorité pour janvier.

La volonté est claire : densifier un secteur stratégique afin d’offrir davantage de solutions dans un calendrier qui s’annonce infernal. Avec une équipe en reconstruction permanente, l’Olympique de Marseille veut anticiper et éviter de se retrouver en pénurie de créativité ou d’impact.

Ismael Saibari, la piste qui monte en puissance

Dans ce vaste marché hivernal qui se profile, un nom revient avec insistance : Ismael Saibari. Le milieu offensif du PSV Eindhoven, international marocain, plaît beaucoup aux décideurs marseillais. Talent précoce, technique soyeuse, activité permanente entre les lignes… Son profil semble cocher toutes les cases recherchées par De Zerbi.

Sous contrat jusqu’en 2029 aux Pays-Bas, Saibari est évalué à 27 millions d’euros par Transfermarkt. Un investissement important, certes, mais qui correspond à la nouvelle politique phocéenne : frapper vite, frapper juste et, si possible, surprendre. Plusieurs médias néerlandais affirment même que des discussions préliminaires sont déjà entamées.

