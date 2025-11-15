ASSE : Bernauer lâche une annonce choc sur Saint-Étienne

Maxime Bernauer s’est longuement confié sur ses ambitions avec l’ASSE. Le défenseur n’élude rien et assume une feuille de route aussi claire que musclée. Entre attachement profond à son club formateur, le Stade Rennais, et détermination à ramener Saint-Etienne en Ligue 1, le Breton a posé des mots forts.

ASSE : Maxime Bernauer heureux de retrouver le football français

Arrivé en février, en provenance du Dinamo Zagreb, Maxime Bernauer n’a pas mis longtemps à comprendre où il venait de poser ses valises : dans un monument du football français. L’intéressé ne cache pas son enthousiasme : « J’étais heureux de retrouver le football français en février surtout dans une institution comme Saint-Étienne qui mêle projet ambitieux et ambiance exceptionnelle ». Un discours rare par sa sincérité, mais parfaitement en accord avec ce qu’il montre sur le terrain.

Lire aussi : ASSE: Maxime Bernauer interpelle Horneland en douceur

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG dans un bras de fer musclé avec le Barça

Le défenseur s’est immédiatement fondu dans l’exigence verte, conscient qu’ici, la passion déborde autant que les attentes. Et son objectif est limpide. Pas besoin de tourner autour du poteau de corner : « L’objectif c’est de remonter en Ligue 1, ce serait aussi l’occasion de refouler la pelouse du Roazhon Park (sourire). » Un clin d’œil assumé à son passé rennais… et au futur qu’il espère offrir aux siens.

Le SRFC toujours dans un coin de sa tête

S’il est aujourd’hui Stéphanois jusqu’au bout des crampons, Bernauer n’oublie pas d’où il vient. Dans son entretien, il confie suivre toujours attentivement l’évolution du Stade Rennais : « Je suis toujours très attaché à mon club formateur qui m’a beaucoup apporté, tant footballistiquement qu’humainement. Je continue à suivre, à regarder les matchs ». Un lien indéfectible, presque familial, qu’il revendique encore : « Du Stade Rennais, je ne garde que de bons souvenirs ». Mais à Saint-Étienne, l’heure est à l’action. Et Bernauer semble prêt à endosser son rôle : ramener l’ASSE là où son histoire l’attend.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le clan Stassin balance une révélation sur lui !

À voir

Mercato OM : Une recrue surprise déjà bouclée à Marseille ?

ASSE : CdF, un indésirable et des jeunes face à Quetigny

ASSE : Nouvelle annonce forte concernant Maubleu