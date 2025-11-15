Mercato PSG : Deux recrues XXL annoncées au Paris SG

Le PSG pourrait bien sortir de sa réserve lors du mercato cet hiver. Handicapé par une cascade de blessures, le club de la capitale envisage désormais d’ajouter des renforts majeurs pour rééquilibrer un effectif qui a manqué de souffle ces dernières semaines.

Un mercato enfin offensif pour le PSG

Après un été minimaliste (Illia Zabarnyi et deux gardiens, Lucas Chevalier et Renato Marin) le PSG se retrouve face à sa fragilité structurelle. Les absences répétées ont fini par mettre en lumière les limites d’un groupe où chaque pépin physique provoque des contorsions tactiques. L’hiver pourrait donc devenir la saison de la réparation.

C’est en tout cas ce que suggère Bertrand Latour, observateur attentif du club. Sur Canal+, le journaliste n’a pas mâché ses mots : « Moi, la priorité c’est de prendre un défenseur polyvalent. Au poste de défenseur central aussi, on a des interrogations sur le niveau de Beraldo. Si vous avez un joueur qui est capable de faire axe et défenseur droit ». Un diagnostic clair, presque chirurgical.

Un ailier pour retrouver de la vitesse

L’autre chantier identifié concerne les ailes, un secteur où Paris se retrouve vite à court d’options dès que les pépins s’accumulent. « Je prendrais également un ailier. Vous vous rendez compte que vous avez des blessés parfois et il n’y a pas embouteillages à ce poste », prévient Latour, rappelant que le Paris SG manque cruellement de percussion lorsque ses cadres sont absents.

« Un ailier et un défenseur polyvalent, ça serait pour moi très bien mais ce n’est pas facile de trouver ça en janvier », conclut-il, conscient que le marché hivernal n’est pas réputé pour ses opportunités bon marché. Le message est lancé : si le Paris Saint-Germain veut rester crédible sur tous les fronts, il lui faudra frapper juste et peut-être frapper fort.

