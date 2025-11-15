OM : Benatia copie un ancien boss… et ça secoue Marseille !

Mehdi Benatia impose une méthode tranchante, sans nuance et sans filet, depuis son retour à l’OM en tant que directeur du football. Une philosophie qui rappelle furieusement celle d’un ancien patron du club : José Anigo. Et à Marseille, quand l’histoire se répète, ça fait toujours du bruit.

OM : Benatia, le nouveau “tout-puissant” de Marseille

L’ancien défenseur international, devenu véritable stratège olympien, a pris possession du club avec une détermination assumée. Dans un environnement où chaque mot peut devenir une étincelle, Benatia avance comme il jouait : frontal, déterminé, allergique au compromis. Son style, Alexandre Jacquin le décrit parfaitement : « Ils ne connaissent pas l’entre-deux », écrit-il dans La Provence. Avec Benatia comme autrefois avec Anigo, vous êtes dans le camp des fidèles ou immédiatement catalogué ennemi.

Les couloirs du centre RLD ont déjà vu passer des directeurs sportifs autoritaires, mais Benatia, lui, pousse plus loin le principe du “tout le monde à la même enseigne”. Entraîneurs, préparateurs, recruteurs, éducateurs, salariés, anciens joueurs ou journalistes : personne n’est à l’abri d’un examen minutieux. Exprimer un désaccord ? À vos risques et périls. On chuchote même qu’un simple regard de travers peut suffire pour basculer dans la case des “opposants”.

La stratégie du “nous contre le monde”, version 2025

Difficile de ne pas voir dans cette gouvernance une réminiscence de José Anigo. À son époque déjà, l’OM vivait sur ce mode binaire, un club où les antagonismes étaient parfois plus construits que naturels. Benatia, lui, l’assume ouvertement : le club vit mieux dans l’adversité. Et c’est volontaire. Preuve ultime : ces propos entendus récemment, devenus viraux à Marseille. « Ils veulent déstabiliser, mais ils n’ont pas réussi », lance-t-il, avant de poursuivre : « L’équipe est forte… Il faut tout jeter, tout est catastrophique, à commencer par moi, le coach, le président, les joueurs… N’écoutez pas toutes ces conneries. »

Une tirade qui pourrait sortir tout droit du Manuel du Dirigeant Marseillais, chapitre 1 : “Comment transformer la critique en motivation”. Après la chasse aux taupes et le grand ménage du printemps 2025, Benatia relance donc une vieille recette : ressouder le groupe en créant un ennemi extérieur, même imaginaire. Reste une question, immense : cette stratégie peut-elle marcher ? En 2009-2010, la méthode Anigo avait conduit Marseille au titre. Quinze ans plus tard, Benatia rêve du même destin. Et à Marseille, rêver n’a jamais été interdit… mais secouer tout le club, ça, il le fait déjà très bien.

