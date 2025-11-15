ASSE : Décision choc de Saint-Étienne, les Ultras prévenus

Privée du soutien de ses groupes ultras, l’ASSE se rendra samedi à Quétigny pour tenter d’arracher sa qualification en Coupe de France. Une situation tendue, conséquence directe des violents heurts survenus à Troyes le week-end dernier.

ASSE : Une fracture après des débordements jugés « inacceptables »

Les incidents de Troyes ont laissé des traces profondes dans les couloirs du club. Sans communication officielle, l’ASSE n’en pense pas moins : ces débordements sont jugés « inacceptables » par la direction, qui tente désormais de rétablir l’ordre. Des discussions ont été amorcées avec les leaders des Magic Fans et des Green Angels, déterminés à apaiser la situation. Encore faut-il que le message redescende jusqu’aux troupes, souvent plus bouillonnantes que leurs représentants.

Lire aussi : Ligue 2 : Horneland et l’ASSE frôlent la catastrophe

À voir

ASSE : Bernauer lâche une annonce choc sur Saint-Étienne

Pour le déplacement à Quétigny, le préfet de Côte-d’Or a tranché : aucun supporter stéphanois ne pourra accompagner l’équipe. Une décision vécue comme une humiliation par certains Ultras, mais perçue en interne comme un mal nécessaire pour éviter une nouvelle flambée.

Le club veut soutenir… mais pas « sans limite »

À l’ASSE, la volonté d’entretenir le lien avec les supporters reste intacte, mais un avertissement ferme vient d’être envoyé. « Le club tient toujours à soutenir ses groupes mais ce ne sera pas sans limite. On veut faire retomber la tension pour rouvrir un canal de dialogue », confie un proche de la direction cité par Le Progrès.

Et si une nouvelle entorse aux règles survenait ? La réponse, cette fois, pourrait être radicale. « On n’en est pas encore là mais toutes les options sont sur la table », glisse cette même source. Saint-Étienne avance donc sur un fil, espérant que raison l’emporte sur passion.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le clan Stassin balance une révélation sur lui !

ASSE : CdF, un indésirable et des jeunes face à Quetigny

À voir

Mercato PSG : Deux recrues XXL annoncées au Paris SG

ASSE : Nouvelle annonce forte concernant Maubleu