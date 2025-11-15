OM : Marseille lourdement sanctionné !

L’OM paie cher sa soirée de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame. L’UEFA a tranché : amende salée, virage sud sous surveillance et suspension dans le staff. Une décision lourde, qui renforce encore la frustration née de cette rencontre polémique.

OM : Un verdict sévère pour le Vélodrome après l’Atalanta

La commission de discipline de l’UEFA n’a pas fait dans la dentelle. Pour les incidents du 5 novembre, l’OM devra s’acquitter d’une amende de plus de 70 000 €, dont la moitié liée aux fumigènes allumés dans le virage sud. L’instance a également prononcé une fermeture avec sursis de la partie basse du virage, fief du Commando Ultra ’84. Deux ans de sursis, deux ans de vigilance accrue, durant lesquels le moindre écart pourrait entraîner une sanction immédiate.

Ironie du sort, Marseille peut toutefois souffler : seul un secteur est visé. Habituellement, l’UEFA sanctionne un virage entier, sans nuance. Cette fois, le club phocéen a obtenu une sectorisation, preuve d’un certain poids dans ses discussions avec l’instance. Mais cela n’efface en rien le rappel à l’ordre clair envoyé aux supporters, ni les autres motifs d’amende : laser, jets d’objets, difficultés d’accès au stade. Un cocktail qui coûte cher.

Un staff touché, la colère toujours vive

La sanction ne s’arrête pas aux tribunes. Alexandre Salvat, entraîneur des gardiens, écope de deux matchs de suspension. Motif : ses propos virulents envers un officiel, dans la foulée de l’action la plus controversée du match. Les Marseillais réclamaient un penalty pour une main d’Ederson. Non seulement la VAR ne bronche pas, mais l’Atalanta marque dans la foulée. Une double peine qui a mis le feu aux poudres.

Roberto De Zerbi fulmine, Pablo Longoria et Mehdi Benatia descendent sur la pelouse pour des explications. En zone mixte, Benatia ne mâche pas ses mots : « Oui, j’ai le sentiment qu’on a été volés ». Le dirigeant pointe la contradiction avec les consignes données en début de saison. Pour lui, le bras d’Ederson n’a rien de naturel : « Le ballon change de trajectoire, il y a tout pour siffler ». Cette sanction administrative vient enfoncer un peu plus le clou.

