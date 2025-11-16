ASSE : Immense frayeur avant une qualif salvatrice face à Quetigny

L’ASSE, dans un brouillard dijonnais digne d’un polar nordique, s’est fait peur face à Quetigny avant de décrocher son billet pour le 8e tour de la Coupe de France. Une soirée où les jeunes Verts ont grandi, et où la qualification a parfois semblé s’échapper dans la brume.

Une ASSE décimée mais volontaire face à Quetigny

Privé de nombreux cadres retenus en sélection ou blessés, Eirik Horneland avait dû recomposer complètement son onze. Un véritable laboratoire où plusieurs jeunes (Eymard, Mouton, Makhloufi) découvraient le monde professionnel. Dans ce contexte délicat, les Verts débutent pourtant avec enthousiasme, en multipliant les frappes lointaines, portés par un Miladinovic entreprenant.

La récompense arrive rapidement : Appiah lance Moueffek, qui s’infiltre avec élégance avant de servir Paul Eymard d’un ballon piqué plein d’audace. Frappe contrée, ballon au fond, et premier but en pro pour le jeune Stéphanois. L’idylle aurait pu durer, mais Quetigny profite d’une sortie manquée de Maubleu pour obtenir un penalty transformé par Szurlej. La soirée s’annonce plus longue que prévu.

Le brouillard, cet invité qui complique tout

À mesure que la rencontre avance, le brouillard s’installe, épais, étouffant, presque irréel. Pour les téléspectateurs : plus rien. Pour les joueurs : des silhouettes fantomatiques. À la pause, les délégués envisagent même l’interruption définitive, synonyme de match rejoué le lendemain. Horneland doit sentir ses tempes vibrer. Finalement, après 45 minutes d’incertitude et quelques pressions bien placées des deux clubs, l’arbitre relance les débats. Une décision qui changera tout.

L’ASSE démarre la seconde période en trombe. À peine trois minutes jouées et N’Guessan, opportuniste, catapulte une tête parfaite dans le petit filet. Les Verts respirent un peu, même si l’air est lourd comme du coton. Boakye frôle le break, puis Kevin Pedro, sur corner, offre enfin un avantage confortable aux Stéphanois en inscrivant lui aussi son premier but chez les pros.

La fin de match, malgré quelques frayeurs, reste sous contrôle. Eymard, encore lui, s’offre une dernière tentative, Maçon une occasion gâchée, puis Maubleu dort sur ses deux gants en repoussant l’ultime attaque locale. Dans une ambiance fantomatique, l’ASSE a souffert, douté, attendu… mais s’est qualifiée en s’imposant 3-1. Une victoire fondatrice pour ses jeunes et un avertissement pour tout un collectif.

