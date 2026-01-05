Mercato OM : Une première recrue attendue après Nantes !

Après le revers subi face au FC Nantes (2-0), l’OM s’agite en coulisse. Notamment en ce qui concerne l’arrivée d’un nouveau défenseur.

Mercato : L’OM accélère pour faire venir Charlie Cresswell

L’Olympique de Marseille a débuté l’année 2025 par une grosse désillusion. Les Olympiens ont sombré ce dimanche face au FC Nantes (2-0). Ce revers à domicile a rapidement refroidi les espoirs de titre en Ligue 1. Cela a également mis en lumière des lacunes défensives que Roberto De Zerbi souhaite désormais combler en urgence.

L’entraîneur de l’OM réclame des renforts à ce poste. Et l’une pistes défensive se dégage en Occitanie. Le But révèle que la direction marseillaise tente de signer Charlie Cresswell de Toulouse FC. Le défenseur anglais s’impose comme l’une des valeurs sûres du championnat. Ses solides prestations ont tapé dans l’œil de l’OM. Elles attirent aussi des regards étrangers.

West Ham joue les trouble-fêtes

Le journaliste Florian Plettenberg explique que West Ham suit aussi de très près Charlie Cresswell. Ce dernier est lié au TFC jusqu’en juin 2028. Aucune offre formelle n’a pas encore été transmise par Hammers pour son transfert. Mais l’OM sait qu’il faudra agir vite pour éviter de se faire doubler dans ce dossier estimé à 15 millions d’euros.

L’OM a un défi de taille à relever ce jeudi : le Trophée des Champions face au PSG. Stabiliser l’arrière-garde devient donc une priorité absolue. Charlie Cresswell pourrait voir en Marseille l’opportunité idéale de franchir un cap dans sa progression. Son recrutement serait un signal fort en ce début de mercato.

