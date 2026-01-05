Mercato PSG : 60M€ ! Négociations confirmées pour un génie

Luis Enrique l’a lui-même admis en conférence de presse vendredi : si une opportunité sérieuse se présente, la porte reste grande ouverte au PSG. Et Luis Campos serait sur une piste du côté du Portugal.

Mercato PSG : Luis Campos intéressé par un crack du Benfica

Le Paris Saint-Germain ne ferme pas totalement la porte à un mouvement durant ce mercato d’hiver. Interrogé sur le sujet avant la rencontre face au Paris FC, Luis Enrique a clairement indiqué que son club restait attentif à d’éventuelles opportunités, tout en rappelant la difficulté d’améliorer un effectif déjà très compétitif.

« On est ouverts aux possibilités, d’incorporer un joueur qui peut être positif pour nous, mais c’est très difficile de trouver des joueurs qui ont la qualité pour améliorer cet effectif », a notamment expliqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Une position mesurée, qui laisse la porte entrouverte sans annoncer de révolution immédiate.

Et justement, Luis Campos, fin connaisseur du marché portugais, pourrait sortir une surprise avant la fin du mois de janvier. En effet, le compte spécialisé PSG Inside Actus confirme que le directeur sportif du club de la capitale surveille avec une attention particulière Anisio Cabral.

À seulement 17 ans, l’attaquant du Benfica Lisbonne est déjà présenté comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Fort de son réseau portugais, Luis Campos pilote lui-même ce dossier et est prêt à lancer une offensive pour attirer le jeune dès cet hiver. Fin connaisseur du marché lisboète, le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi pense déjà à un plan pour convaincre les dirigeants des Aigles.

Campos veut discuter avec Rui Costa pour Anisio Cabral

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Anisio Cabral pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival s’il ne paraphe pas un nouveau bail jusque là. Si le PSG tente un transfert cet hiver, tout porte à croire que le Benfica Lisbonne sera plus ouvert pour un départ en fin de saison.

Conscient de cette réalité, Luis Campos « est attentif au dossier et pourrait passer à l’action, tout en privilégiant une négociation directe avec le club lisboète. » L’international espoir portugais dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros avec le Benfica.

Un montant conséquent pour un joueur encore mineur, mais qui reflète l’estime que lui porte son club formateur. Le Paris SG, de son côté, aimerait éviter un paiement sec. L’idée de Luis Campos serait donc d’ouvrir une discussion directe avec Rui Costa, le président du Benfica, afin d’étaler l’opération et sécuriser l’avenir sans précipitation financière. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton.

