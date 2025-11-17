ASSE : C’est officiel ! Horneland et Saint-Etienne fixés

L’ASSE connaît enfin son prochain obstacle en Coupe de France. Après leur qualification face à Quetigny, les Verts affronteront Écotay Moingt au 8ᵉ tour. Une affiche rare, savoureuse et déjà entourée d’une atmosphère de derby.

Quetigny – ASSE : Les Verts assurent, malgré les absences

Face à Quetigny, formation de Régional 2, les Stéphanois ont rempli leur devoir. Sans briller, sans trembler, mais avec un sérieux qui rappelle que la Coupe de France ne pardonne jamais l’imprécision. Eirik Horneland, privé de plusieurs cadres, a salué l’engagement de son groupe, conscient qu’une élimination aurait jeté un froid dans un automne déjà dense.

Cette victoire à Dijon validait donc le ticket pour le 8ᵉ tour… mais sans connaître encore l’identité du prochain adversaire. Le staff et les supporters scrutaient alors avec attention une autre pelouse, à plusieurs centaines de kilomètres.

Un derby inédit qui promet

Le club montbrisonnais, pensionnaire de R3, vivait déjà le plus beau parcours de son histoire. Mais l’idée d’un choc face à l’ASSE, le géant du département, ajoutait un supplément d’âme à son déplacement en Lozère pour défier l’Entente Nord Lozère (R2). Une marche haute, une aventure fragile, mais un rêve immense. Le match a tenu toutes ses promesses : rebondissements, suspense et un final à couper le souffle.

Quatre buts partout, la loterie des tirs au but, et au bout… l’exploit. Écotay Moingt décroche sa qualification et s’offre une affiche historique face aux Verts. Le duel aura lieu le week-end du 29–30 novembre. Geoffroy-Guichard ouvrira-t-il ses portes pour ce choc 100 % ligérien ? Rien n’est encore officiel, mais la ferveur locale, elle, est déjà au rendez-vous. Horneland, désormais fixé, peut préparer un match qui ne ressemblera à aucun autre : une rencontre où le football amateur viendra défier une institution.

