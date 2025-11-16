OM : Une date fixée pour le retour d’un grand buteur !

L’OM entrevoit enfin une lueur dans un horizon assombri par les blessures. Amine Gouiri, éloigné des terrains depuis la mi-octobre, voit son calendrier de retour se préciser. Une nouvelle qui redonne un peu d’air à un club en quête de certitudes offensives.

OM : Gouiri, un long chemin vers la guérison

Blessé à l’épaule contre l’Ouganda avec l’Algérie, Amine Gouiri avait dû rapidement passer par la case opération, en laissant derrière lui son rêve de participer à la CAN. Depuis quelques jours, l’attaquant marseillais a posé ses valises à Aspetar, au Qatar, l’un des centres médicaux les plus réputés du monde, pour entamer une rééducation minutieuse.

L’entourage du joueur s’est d’ailleurs voulu rassurant dans La Provence : « À Aspetar, ils sont très professionnels, archi carrés. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations », peut-on lire. Un message qui va droit au cœur d’un club fragilisé offensivement ces dernières semaines.

Un retour programmé, Marseille respire

L’international algérien restera à Aspetar jusqu’au 21 novembre, selon Foot Mercato, avant de reprendre le travail à Marseille. Toujours selon la même source, « Amine Gouiri suit son protocole et se sent bien », ce qui confirme les bonnes nouvelles entourant sa rééducation. Optimiste de nature, le joueur garde le cap et reste focus sur son retour à la compétition.

« Amine est une personne d’un naturel assez optimiste, il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme », confie encore son entourage. Si tout se déroule comme prévu, l’Olympique de Marseille espère un retour en compétition au cours du mois de janvier. Une perspective qui pourrait changer la dynamique offensive du club, tant le profil complet et finisseur de Gouiri manque actuellement aux Phocéens.

