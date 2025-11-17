Mercato : 25 M€ ! Le Stade Rennais prêt à choquer le Real Madrid

Le Stade Rennais prépare déjà son coup alors que le mercato d’hiver n’a pas encore ouvert ses portes. Et pas n’importe lequel : un pari audacieux, presque insolent, qui pourrait bousculer les plans de plusieurs géants européens.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC ose défier les géants d’Europe

En Bretagne, on n’a jamais eu peur d’avoir de l’ambition. Et cette fois, le Stade Rennais cible un diamant brut : Kees Smit, 19 ans, révélation de l’AZ Alkmaar. Déjà plus de 50 matchs au compteur, un volume de jeu impressionnant, et cette maturité rare qui attire forcément les regards. Les dirigeants rennais veulent frapper fort, et surtout frapper tôt, pour tenter de devancer l’armada européenne.

Car la concurrence est féroce. Le Real Madrid, Barcelone, Newcastle ou encore le Bayern Munich suivent déjà le dossier de très près. Autant dire que Rennes arrive à une table où les géants ont l’habitude de dicter leurs lois. Mais la direction bretonne croit en sa capacité à séduire le jeune Néerlandais.

Selon Sky Sports, le joueur pourrait être disponible dès cet hiver pour 25 M€. Une somme presque dérisoire au regard de son potentiel. Résultat : tous les cadors s’activent. Le SRFC sait qu’il faudra être rapide, convaincant, et un brin culotté pour rafler la mise. Cet hiver, le club breton pourrait bien créer l’un des séismes du marché.

