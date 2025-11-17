Mercato OM : Un départ surprise fait encore parler !

Le départ de Valentin Rongier continue de secouer l’OM comme le Stade Rennais, plusieurs semaines après son transfert. Entre incompréhension, nostalgie et piques des supporters, le milieu français voit son choix scruté à la loupe.

Mercato OM : Rongier, un départ qui ne s’efface pas

Quitter l’OM après six ans de bons et loyaux services, forcément, cela ne passe pas inaperçu. Valentin Rongier, capitaine exemplaire et soldat infatigable du milieu marseillais, a surpris tout le monde en prenant la direction du Stade Rennais cet été. Un mouvement jugé « incompréhensible » par certains supporters olympiens, qui voyaient en lui un cadre quasi indéboulonnable du vestiaire.

Lire aussi : FC Nantes – Stade Rennais : Lopes allume Rongier avant le derby

À voir

Mercato : 25 M€ ! Le Stade Rennais prêt à choquer le Real Madrid

Le milieu, formé au FC Nantes, savait pourtant que son choix ne ferait pas l’unanimité : rejoindre un rival historique des Canaris, c’est s’exposer à des réactions passionnées. Et il n’a pas fallu longtemps pour que certains supporters nantais crient à la trahison. Mais le joueur n’est pas resté sans soutien, bien au contraire.

Aristouy vole au secours de son ancien joueur

Pierre Aristouy, ancien entraîneur et joueur du FC Nantes, n’a pas laissé Rongier affronter seul la tempête. Interrogé par Tribune Nantaise, il a tenu à calmer le jeu : « Je crois que ce serait maladroit de penser ou de croire que Valentin Rongier a trahi le FC Nantes, n’aime pas le FC Nantes ou qu’il n’a pas de mémoire de ce que le FC Nantes lui a apporté. C’est un superbe joueur et un mec fantastique. »

L’ancien coach en a profité pour rappeler que, parfois, tout part d’un détail : « Il a certainement eu la maladresse un jour de poster quelque chose sur les réseaux. C’est resté et aujourd’hui, ça ressort. Chaque joueur de football mène la carrière qu’il souhaite et comme il l’entend. C’est quelqu’un qui assume totalement. Il est toujours hyper performant. Ça reste le même mec, certainement. »

À Rennes, Rongier travaille à s’imposer dans un milieu déjà dense. À Marseille, on se demande encore si son départ n’a pas laissé un vide difficile à combler. Et à Nantes, on surveille comment l’enfant formé à la Jonelière écrira ce nouveau chapitre. Une chose est sûre : Valentin Rongier, lui, avance. Les débats, eux, sont loin d’être terminés.

Lire aussi sur Valentin Rongier :

Mercato FC Nantes : Anthony Lopes découpe Rongier et Merlin

À voir

PSG : Zaïre-Emery lâche une grosse annonce et rassure

Stade Rennais – Marseille : Balerdi prévient déjà Valentin Rongier

Mercato : Après Rongier, nouveau round à 20M€ entre l’OM et le SRFC