Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare deux départs majeurs

Le Stade Rennais n’a pas fini de remodeler son effectif. Après un mercato d’été marqué par une révolution interne, deux joueurs pourraient quitter le club dès janvier pour relancer une saison encore hésitante.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC cherche encore l’équilibre

Le club breton avait pourtant frappé fort l’été dernier : vingt-six départs, près de 100 M€ de ventes et une reconstruction express orchestrée autour d’Habib Beye. Mais, malgré un récent sursaut avec deux victoires importantes, le SRFC reste fragile, toujours à la recherche d’un onze stable et d’un collectif cohérent.

En coulisses, l’agitation ne faiblit pas. Le Stade Rennais veut encore ajuster son groupe, conscient que certains talents stagnent faute de temps de jeu. Dans le sens des arrivées, les Rouge et Noir ferraillent notamment avec l’ASSE pour attirer une pépite algérienne de 19 ans. Mais avant cela, il va falloir libérer de l’espace.

Nagida vers un prêt salvateur, Glen Kamara l’autre dossier chaud

C’est le cas de Mahamadou Nagida. À 20 ans, le latéral gauche camerounais se heurte à la concurrence implacable de Quentin Merlin. Cinq petites apparitions, aucun match comme titulaire : la progression du jeune défenseur est à l’arrêt. Rennes, loin de vouloir s’en séparer, envisage un prêt en Ligue 2 pour lui offrir une seconde partie de saison plus consistante.

Sa prolongation jusqu’en 2029 montre que le club croit toujours en son potentiel. Mais pour l’instant, le Roazhon Park ressemble davantage à une salle d’attente qu’à un accélérateur de carrière. L’autre candidat au départ n’est autre que Glen Kamara. Le milieu finlandais, acheté 10 M€ en 2024, n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot rennais.

Prêté à Al-Shabab, réapparu récemment contre Toulouse, il reste en marge des plans d’Habib Beye. West Bromwich Albion, qui le suit depuis des mois, revient à la charge. Le club anglais privilégie un prêt, tandis que Rennes espère une vente autour de 3 M€. Une chose est sûre : Kamara ne reverra sans doute pas le Roazhon Park de sitôt.

