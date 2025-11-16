Mercato: Bouaddi quitte le LOSC, accord proche avec le PSG ?

Impressionnant sous les couleurs du LOSC, Ayyoub Bouaddi attire les convoitises de plusieurs grands clubs, dont le PSG. Conscients de la côte de leur joueur de 18 ans sur le marché, les dirigeants lillois seraient prêts à le laisser partir cet hiver. Une aubaine pour le Paris SG ?

Mercato PSG : Le LOSC place Bouaddi sur le marché

Véritable pépite du LOSC, Ayyoub Bouaddi a tapé dans l’œil de nombreux clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain. Mais un vif intérêt venant d’Angleterre et d’Espagne pourrait bien contrecarrer les plans de Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Conscient de tenir une pépite entre ses mains, le Lille LOSC souhaite profiter de sa forme actuelle pour encaisser un joli chèque.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le Corriere dello Sport, Olivier Létang, le président des Dogues, aurait pris la résolution de placer son jeune milieu de terrain sur le marché durant l’hiver. Depuis ses débuts précoces au Domaine de Luchin, Ayyoub Bouaddi n’a cessé d’impressionner par sa maturité et son aura dans l’entrejeu.

Le natif de Senlis s’est imposé comme l’un des profils les plus prometteurs du championnat français, au point d’attirer des cadors européens. Ce qui pourrait faire monter les enchères dans les semaines à venir.

Le LOSC fixe le tarif pour Ayyoub Bouaddi

Impressionné par Ayyoub Bouaddi, son coéquipier Thomas Meunier le compare à Thiago Motta et prévoit un départ dans les mois à venir. « À cette allure-là, il ne fera pas de vieux os à Lille », confiait récemment le latéral droit belge de 34 ans, sans doute au courant de l’actualité de l’international espoir français.

Car en dehors du Paris Saint-Germain, le Real Madrid, la Juventus Turin, le Bayern Munich, Arsenal et Manchester United seraient attentifs à la situation de Bouaddi. Mais la Juve et d’autres clubs auraient été refroidi par le prix réclamé par le LOSC pour son milieu central, entre 35 et 40 millions d’euros, selon le Corriere dello Sport. Ce qui n’est pas le cas pour le PSG, le Real Madrid et Manchester United.

Après avoir réussi le coup Leny Yoro à l’été 2024 contre un chèque de 62 millions d’euros, les Red Devils voudraient récidiver et envisageraient même de passer à l’action dès cet hiver, selon TEAMtalk. De son côté, le PSG a les faveurs de l’entourage du joueur. Au micro d’Africa Foot, l’ancien sélectionneur du joueur, Abdelkader Youmir, a clairement donné sa préférence aux Rouge et Bleu.

« À mon sens, rejoindre le PSG serait un choix idéal pour Bouaddi. Il évoluerait dans un environnement qu’il connaît bien, aux côtés de son compatriote Achraf Hakimi. Cela pourrait accélérer son intégration et lui permettre d’exploiter pleinement son potentiel », a déclaré l’entraîneur marocain. À voir si le Paris SG parviendra à concrétiser ce coup.