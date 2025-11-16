Mercato PSG : Munoz arrive, Crystal Palace dévoile le tarif

Selon plusieurs médias, le PSG va recruter un défenseur polyvalent cet hiver pour compenser la grave blessure d’Achraf Hakimi. Daniel Munoz pourrait ainsi débarquer en provenance de Crystal Palace dans les semaines à venir contre un joli chèque.

Mercato PSG : Daniel Munoz ouvre la porte à un transfert cet hiver

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche après un vilain tacle par-derrière de Luis Diaz lors du choc de la quatrième journée de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi va manquer plusieurs semaines de compétitions avec le Paris Saint-Germain.

Si le recrutement d’un arrière droit n’était pas une des priorités de Luis Enrique, la grave blessure de l’international marocain, qui va observer plusieurs semaines d’indisponibilité, change clairement les plans de l’entraîneur parisien. Plusieurs noms ont été avancés ces derniers jours dans cette optique, mais celui de Daniel Munoz semble faire l’unanimité au sein du staff du club de la capitale.

À 29 ans, l’international colombien rayonne sous les couleurs de Crystal Palace et le PSG aimerait s’offrir ses services dès cet hiver. De passage en conférence de presse avec sa sélection, Daniel Munoz s’est exprimé sur les rumeurs le liant à plusieurs cadors européens, dont le Paris SG, le Barça, le Real et Manchester United.

« On parle beaucoup de différents clubs. Jouer pour l’un d’eux serait un rêve, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. Je travaille dur pour y parvenir. Je me donne à fond chaque jour pour peut-être attirer leur attention. Pour l’instant, je me concentre sur mon club, sur mes performances à Crystal Palace.

Je ne suis pas vraiment au courant des rumeurs. Je n’ai aucune information sur un éventuel intérêt de ces équipes. On verra bien à l’approche du mercato hivernal. Pour le moment, je suis pleinement concentré sur mes deux matchs avec l’équipe nationale », a déclaré Munoz qui ne sera pas forcément retenu par les Eagles durant le mercato hivernal.

Crystal Palace attend 30M€ du Paris SG pour Munoz

Arrivé en janvier 2024 en provenance de Genk pour 8 millions d’euros, Daniel Munoz pourrait rapporter gros à Crystal Palace pendant le marché des transferts de janvier. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif d’Amalfi est évalué à 25 millions d’euros, mais les dirigeants de Palace réclameraient au moins 30 millions d’euros pour le laisser partir.

Selon les dernières informations de la presse anglaise, Luis Campos aurait récemment rencontré l’entourage du joueur en vue d’un transfert à Paris. Soucieux de passer un cap dans sa carrière, Munoz serait emballé à l’idée de rejoindre le PSG et aurait donné son aval pour un transfert.

Le conseiller sportif du club parisien devrait prochainement rencontrer son homologue de Crystal Palace pour évoquer la transaction et rassurer sur la volonté du club de Nasser Al-Khelaïfi de s’aligner sur le montant fixé pour le départ de Daniel Munoz, qui pourrait être la première recrue hivernale de Luis Enrique.