Mercato: Zabarnyi trop tendre, le PSG dégote un roc espagnol

Recruté pour 66 millions d’euros l’été passé, Ilya Zabarnyi peine à convaincre au sein de l’effectif du PSG. Si bien que Luis Enrique pousserait en interne pour l’arrivée d’un expérimenté défenseur central espagnol.

Mercato : Luis Enrique réclame un défenseur de Serie A

Quelques mois après son arrivée en provenance de Bournemouth, Ilya Zabarnyi est déjà sous le feu des critiques. Attendu comme le remplaçant de Marquinhos aux côtés de Willian Pacho, l’international ukrainien de 23 ans montre beaucoup de fébrilité lors de ses apparitions sous ses nouvelles couleurs. Poussant Luis Enrique à réclamer le renforcer d’un nouveau défenseur central lors du prochain mercato hivernal.

En effet, selon les dernières informations du média Fichajes, l’entraîneur du Paris SG aurait clairement demandé à Luis Campos, conseiller sportif, de recruter Mario Gila, le défenseur central de la Lazio Rome. Âgé de 25 ans, l’international espagnol impressionne sous les couleurs du club italien et sa polyvalence plaît beaucoup au staff parisien.

Mario Gila est perçu à Paris comme un élément capable de s’intégrer parfaitement dans le système de jeu de Luis Enrique, qui exige notamment un pressing de tous les instants. Surtout qu’il ne faudra que 30 millions d’euros pour recruter le joueur formé au Real Madrid, qui serait aussi intéressé par le retour de l’ancien pensionnaire de la Castilla. Mais la concurrence s’annonce rude.

Mario Gila affole le marché hivernal

Sous contrat avec la Lazio Rome jusqu’au 30 juin 2027, Mario Gila pourrait changer d’air lors de la prochaine fenêtre de recrutement de l’hiver qui s’annonce à grands pas. Après sa tentative de l’été passé, le Paris SG revient à la charge pour le natif de Barcelone, mais trois autres cadors européens seraient également intéressés.

Outre le PSG, le Real Madrid, l’Inter et l’AC Milan seraient aussi positionnés pour récupérer le numéro 34 des Biancocelesti. De son côté, le club italien serait ouvert à des négociations pour le transfert de Gila, qui souhaite passer un cap en rejoignant un top club des cinq grands championnats européens.

La Lazio exigerait 30 millions d’euros pour lâcher le protégé de Maurizio Sarri, soit une baisse de 10 millions d’euros par rapport à l’été dernier. Un montant largement dans les cordes des finances du Paris Saint-Germain.

