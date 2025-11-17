Mercato FC Nantes : Direction l’Espagne pour ce prodige nantais

Le FC Barcelone fait le forcing pour s’offrir une pépite du FC Nantes. Le patron des Canaris, Waldemar Kita dit non.

Le Barça regarde vers le FC Nantes. Plus précisément vers une pépite défensive. Les dirigeants catalans, décidés à renforcer la ligne défensive de l’équipe de Hansi Flick, ciblent un jeune talent du FC Nantes. Le contrat d’Eric Garcia, lui, s’achève en fin de saison. L’Espagnol plaît, notamment au PSG. Barcelone veut le prolonger, oui, mais rien n’est scellé. Alors, en parallèle, la direction explore d’autres pistes. Juste au cas où la situation bascule.

Cette recherche les conduit vers Nantes. Selon Foot Mercato, le Barça souhaite attirer Tylel Tati. Un joueur solide et en pleine forme depuis le début de cette saison. Déjà 11 matchs de Ligue 1 cette saison pour la pépite. C’est un bon début. Titulaire indiscutable, le jeune défenseur a vite accroché le regard des Blaugrana, séduits par son profil. Ils le voient comme une option idéale pour muscler la défense.

Mais le Barça a, pour l’instant, très peu de chances de conclure le deal. Le joueur de 17 ans veut continuer à grandir à Nantes. Son club, lui aussi, souhaite prolonger l’aventure quelques saisons encore. Et le FC Barcelone n’est pas le seul prétendant. Des géants de Premier League comme Liverpool et Chelsea sont tous chauds pour réussir ce joli coup.

