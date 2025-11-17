Mercato OM : Benatia négocie un deal à 10 M€ en Italie !

Les dirigeants de l’OM attendent un joli chèque à la fin de la saison. Un indésirable va rester en Italie.

Mercato OM : Ismaël Koné va rester en Italie

À l’OM, un départ définitif se prépare. Sassuolo semble prêt à garder Ismaël Koné. Le club veut lever son option d’achat, prévue pour la fin de saison. Selon Foot Marseille, tout indique que le milieu canadien va être signé définitivement. Koné a vécu le calvaire chez les Phocéens à cause de la rude concurrence. Marseille l’a donc prêté, dès le début de saison, à Sassuolo. Et son retour semble impossible sauf catastrophe en fin de saison.

L’option d’achat deviendra obligatoire si Sassuolo se maintient en Serie A. Et ce maintien, il paraît sûr. Les Neroverdi occupent provisoirement la 8ᵉ place, avec neuf points sur le premier relégable. C’est une avance confortable. Ismaël Koné s’épanouit pleinement en Italie.

L’OM a fixé le tarif à 10 millions d’euros. Une somme qui ne devrait pas freiner la direction de Sassuolo. Le club a les moyens et la volonté. Koné, lui, joue. Il a déjà disputé 9 matchs de Serie A, pour 1 but inscrit. Sa valeur, estimée à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, confirme sa progression. Quant à son contrat initial avec Marseille, il court toujours jusqu’au 30 juin 2029.

