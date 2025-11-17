Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise un redoutable attaquant ghanéen

La direction du Stade Rennais craque pour un serial buteur en Angleterre en vue du prochain mercato hivernal. L’attaquant ghanéen affole l’Europe.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne Semenyo

Antoine Semenyo brille à Bournemouth. L’attaquant ghanéen, puissant et régulier, attire le Stade Rennais mais aussi Liverpool, Manchester City ou encore Tottenham. Arrivé en janvier 2023 en provenance de Bristol City, il a déjà dépassé les 100 matchs avec les Cherries. En sélection, il cumule 32 capes pour trois buts.

Cette saison, Semenyo enchaîne de solides performances. Il a claqué six pions et offert trois passes décisives en onze matchs. Il s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutés d’Angleterre. Ses performances XXL attirent Loïc Désiré. Le directeur sportif rennais serait prêt à foncer cet hiver. Mais l’affaire est complexe.

Le joueur de 25 ans veut bouger. En janvier, il souhaite partir. Sa préférence ? Liverpool. Il estime pouvoir y viser la Ligue des champions, selon Indykaila News. Le média DaveOCKOP évoque même une rencontre imminente entre Liverpool et Bournemouth pour discuter d’un transfert. Arsenal, Manchester United, Man City et Chelsea se mêlent à la course. Tous veulent l’international ghanéen, sous contrat jusqu’en 2030. Sa valeur grimpe : 55 millions d’euros.

