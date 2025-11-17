Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène belge à 35 M€

Les recruteurs du PSG dégotent un jeune crack en Belgique pour le prochain mercato hivernal. Des géants européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Luis Campos vise Nathan De Cat

La direction du PSG surveille de très près un jeune talent belge. Un prodige, déjà convoité en Europe. Et la concurrence, sur ce dossier, s’annonce énorme. Après une saison très fructueuse, certains joueurs du Paris SG ressentent la fatigue, d’autres sont coincés à l’infirmerie. Cela pourrait compliquer les plans de Luis Enrique. Des renforts sont donc attendus cet hiver.

Selon Fichajes, le club parisien aurait ouvert une piste en Belgique. Il s’agit de Nathan De Cat. Ce milieu de terrain de 17 ans joue actuellement à Anderlecht et montre de très belles qualités en ce début de saison. Le jeune crack a déjà claqué un pion et délivré une passe décisive en dix-neuf apparitions toutes compétitions confondues. Suffisant pour agiter tout le continent. Le jeune international U19 belge est lié aux Mauves jusqu’en juin 2027. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos veut boucler le deal cet hiver. Mais ce n’est pas une mince affaire.

La concurrence est rude. Le Stade Rennais, le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig, Dortmund, Arsenal, Liverpool, Real Madrid tous suivraient le dossier. Tous veulent la pépite. Pour espérer le recruter, il faudra payer cher. Anderlecht aurait fixé le seuil à 35 millions d’euros. Pas moins.

