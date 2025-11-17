FC Nantes : Bonne nouvelle pour Luis Castro avant le FC Lorient

Le tacticien du FC Nantes, Luis Castro enregistre un renfort avant le choc face au FC Lorient en Ligue 1.

FC Nantes : Un cadre de retour pour affronter le FC Lorient

Le FC Nantes joue gros face au FC Lorient. Les Canaris luttent déjà pour le maintien. Une défaite face aux Merlus pourrait faire basculer le FC Nantes dans la relégation. Le match devient donc capital, puisque les deux clubs se suivent au classement. Les deux équipes se tiennent, se surveillent, se disputent les mêmes points. Alors, oui, on n’a pas droit à l’erreur.

Et, avant d’affronter le FC Lorient, une bonne nouvelle tombe. Francis Coquelin, longtemps coincé par une blessure aux ischio-jambiers, a repris l’entraînement collectif depuis quelques jours. Selon Ouest-France, il sera opérationnel pour le choc face au FC Lorient pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Le milieu français s’entraîne à nouveau avec tout le monde. Une reprise attendue, surtout dans une équipe qui flirte dangereusement avec la zone rouge.

Luis Castro pourra compter sur Coquelin. Le Portugais pourrait aussi récupérer d’autres guerriers. Johann Lepenant progresse, doucement, après sa blessure subie à Toulouse. Son retour contre le FC Lorient reste possible, mais dépendra de ses sensations dans les derniers entraînements. Idem pour Mickayl Lahdo, l’attaquant soigne encore son épaule, mais espère réapparaître dans le groupe ce week-end. Si tout se confirme, Luis Castro récupérera trois renforts de poids. Les Jaunes et Verts pourraient donc livrer une solide performance à la Beaujoire et rafler les trois points pour monter au classement.

