Mercato OM : Geronimo Rulli s’installe, le gros coup annoncé !

18 mois après son arrivée, Geronimo Rulli a conquis l’OM. Le gardien argentin est même comparé à des légendes du club phocéen.

Il est sans conteste l’une des grandes satisfactions de l’Olympique de Marseille. Arrivé à l’été 2024, Geronimo Rulli brille sous les couleurs phocéennes. L’international argentin a non seulement sécurisé les cages de l’OM, mais a également pris une importance significative sur et en dehors du terrain.

Le champion du monde en titre est en train de se faire une place parmi les meilleurs gardiens de l’histoire de l’OM. C’est du moins l’analyse faite par Robert Nazaretian. Le vice-président de l’association OM assure que Geronimo Rulli peut se targuer d’être « là, entre eux ». Il établit un parallèle avec Fabien Barthez, louant leur intrépidité dans les duels et leur sens aigu de l’anticipation.

Barthez et Mandanda restent au sommet

Le journaliste Alain Pécheral n’hésite pas d’ailleurs à placer Geronimo Rulli « dans le top 10 » des gardiens marseillais. Même si Fabien Barthez et Steve Mandanda sont « au sommet », le confrère positionne l’Argentin dans un groupe de gardiens de talent, aux côtés de noms historiques comme Laurent Di Lorto, Jean-Paul Escale, ou encore Georges Carnus.

Ces déclarations élogieuses, recueillies par La Provence, montrent à quel point la présence et les performances de Rulli ont marqué les esprits. Ils l’érigent déjà au rang des plus grandes légendes de l’OM. Si le portier argentin poursuit sur cette lancée, il marquera durablement l’histoire de ce club.

